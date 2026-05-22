ADP afirma sectores han intentado “torpedear” Evaluación de Desempeño

Fuente externa

Santo Domingo, RD. – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aseguró que diversos sectores han intentado desacreditar y “torpedear” el proceso de Evaluación del Desempeño Docente, al tiempo que informó que la sexta etapa, correspondiente a la observación de clases, avanza de manera sostenida y ya supera el 56 % de ejecución.

Durante su intervención en el programa La Voz del CEN, que se transmite por La Voz Docente Media, el secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la ADP, profesor Menegildo De La Rosa, afirmó que algunos sectores apostaban al fracaso del proceso asegurando que “no había condiciones”, que la plataforma “no era confiable” y que “todo el mundo se iba a quemar”, pero sostuvo que los resultados obtenidos hasta el momento desmontan esos argumentos.

“Los maestros y las maestras saben a quién creerle. Saben quién busca torpedear la cosa porque tiene otros intereses y quién lucha porque sus intereses son los intereses del magisterio”, expresó el dirigente magisterial.

De La Rosa también denunció que, tras fracasar las predicciones de suspensión del proceso, ahora algunos sectores estarían promoviendo que los docentes que faltan por evaluarse no continúen con la observación de clases. Sin embargo, aseguró que el proceso “va en viento en popa” y que la mayoría del magisterio ha asumido la evaluación con responsabilidad y preparación.

En relación con la sexta etapa, explicó que al día miércoles 20 de mayo, de un universo de 78,463 docentes convocados para observación de clases, ya se han realizado 43,054 observaciones, equivalente a más del 56 % del total. Asimismo, informó que 29,243 docentes ya tienen fecha asignada y han recibido el correo correspondiente con el día y la hora de su evaluación.

Indicó además que solo quedan 3,254 docentes pendientes de programación, cifra que se ha reducido considerablemente luego de que inicialmente más de 6,400 maestros no habían recibido asignación para observación. Según explicó, el Ministerio de Educación trabaja junto a los pares evaluadores para completar todas las observaciones antes del 29 de mayo.

El dirigente destacó que los resultados preliminares muestran un desempeño favorable del magisterio nacional. Precisó que el 85.3 % de los docentes evaluados hasta el momento se ubican entre las categorías de excelente, muy bueno y bueno.

De acuerdo con los datos ofrecidos, el 45.4 % de los docentes observados obtuvo más de 45 puntos sobre 50 en la observación de clases, colocándose en el rango de excelencia, mientras que apenas un 0.9 % quedó por debajo del nivel básico.

La ADP reiteró que continuará vigilante ante cualquier irregularidad en el proceso y anunció que solicitará revisiones y apelaciones en los casos donde existan evidencias de evaluaciones inconsistentes o de pares evaluadores que no hayan aplicado correctamente la rúbrica establecida.