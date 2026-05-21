MPD y PCT rechazan acuerdo migratorio entre RD y Estados Unidos

Por Cinthia Polanco

Las organizaciones políticas Movimiento Popular Dominicano (MPD) y Partido Comunista del Trabajo (PCT) rechazaron el memorando de entendimiento firmado entre República Dominicana y Estados Unidos sobre recepción temporal de migrantes deportados desde territorio estadounidense.

Mediante un documento enviado a la gobernadora provincial Duarte, Ana Xiomara Cortés, ambas entidades calificaron el acuerdo como una violación a la soberanía nacional y acusaron al gobierno de Luis Abinader de actuar de manera “sumisa” frente a la administración de Donald Trump.

El MPD y el PCT cuestionan que República Dominicana pueda ser utilizada como punto de tránsito para personas deportadas desde Estados Unidos hacia otros países.

“El país no debe convertirse en plataforma de políticas migratorias extranjeras”, expresan las organizaciones en el documento.

El acuerdo, anunciado recientemente por el Gobierno dominicano, establece el ingreso temporal y excepcional de un número limitado de nacionales de terceros países deportados por Estados Unidos, excluyendo haitianos y menores no acompañados.

Según informó la Cancillería dominicana, el memorando es de carácter no vinculante y forma parte de la iniciativa de cooperación denominada “Escudo de las Américas”.

Sin embargo, sectores políticos y sociales han expresado preocupación sobre el alcance del convenio y sus posibles implicaciones para la soberanía nacional.

El canciller Roberto Álvarez aseguró que República Dominicana no será convertida en un “tercer país seguro” y explicó que las personas trasladadas permanecerían solo por pocos días en territorio nacional antes de ser retornadas a sus países de origen.

De igual forma, el ministro José Ignacio Paliza afirmó que el acuerdo no afecta la soberanía dominicana y que el Estado mantiene el derecho de aceptar o rechazar cada solicitud.

En su comunicado, el MPD y el PCT exigieron la revocación inmediata del memorando y denunciaron que este tipo de medidas forman parte de una estrategia regional impulsada por Estados Unidos para trasladar a países del Caribe y América Latina parte de la carga migratoria.