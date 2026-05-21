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HIGÜEY, La Altagracia. – El partido Fuerza del Pueblo (FP) en este municipio denunció de manera categórica la irresponsabilidad y la falta de planificación del Gobierno central, a través del Ministerio de Turismo (MITUR), ante el evidente abandono y retraso en los trabajos de construcción del Parque de la Mujer y el remozamiento de las aceras del entorno de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia.

La dirección política de la organización opositora recordó que el Ministerio de Turismo dio inicio formal a este proyecto el pasado 20 de octubre de 2025, prometiendo una transformación urbana para el municipio. Sin embargo, al cumplirse siete meses de aquel anuncio, la obra se encuentra en un estado de parálisis casi total, convirtiéndose en un monumento a la ineficiencia gubernamental.

Un peligro para los ciudadanos y un golpe al comercio

Desde la Fuerza del Pueblo se señaló que la incapacidad de las autoridades para concluir estos trabajos en los plazos correspondientes está generando graves perjuicios a la comunidad higüeyana:

* Inseguridad peatonal: El estado de destrucción de las aceras obliga a los residentes y a los miles de feligreses que visitan la Basílica a lanzarse a las calles, arriesgando sus vidas ante el flujo vehicular.

* Arrabalización del entorno sagrado: Es inaceptable que el principal santuario religioso del país y un patrimonio turístico clave esté rodeado de escombros e inacción por más de medio año.

Exigencia de la Fuerza del Pueblo

> «Estamos ante otra muestra de la política de ‘picazos’ de este Gobierno: mucha propaganda al iniciar, pero nula capacidad de ejecución. Higüey, como capital de la fe y motor ecoturístico, merece respeto. No podemos permitir que el entorno de nuestra Basílica y un espacio dedicado a la mujer sigan arrabalizados por la negligencia de las autoridades», manifestó el presidente de la Fuerza del Pueblo en la provincia La Altagracia, Miguel Rojas.

La Fuerza del Pueblo exige al ministro de Turismo y a las autoridades locales de la provincia de La Altagracia una explicación inmediata sobre el destino de los fondos asignados a esta obra y la fecha exacta en la que se reactivarán los trabajos de manera seria. El partido aseguró que se mantendrá vigilante y del lado de los munícipes hasta que el Gobierno cumpla con los compromisos asumidos con el pueblo de Higüey.