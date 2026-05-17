Francisco Javier García afirma gobierno del PRM es indolentes ante crisis económica y problemas sociales

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Sabana de la Mar.- Francisco Javier García, aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que el gobierno del PRM es indolente ante la crisis económica y los problemas sociales que enfrenta la sociedad dominicana.

El dirigente político vaticinó que al PRM le darán una “pela de calzón quitao” y que los sacarán del poder por el mal gobierno que, según afirmó, están realizando.

El pronóstico fue enunciado en una reunión con líderes comunitarios, quienes enarbolaban un rosario de problemas básicos no resueltos y el deterioro de servicios y programas que establecieron con éxito los gobiernos del PLD.

“Escuchándolos a ustedes decir que el hospital carece de medicamentos, de servicios básicos y hasta de higiene; que el agua potable y la energía eléctrica colapsaron, retornando los odiosos apagones, así como la falta de empleos y respaldo a los sectores productivos de la región, no me cabe la menor duda de que al PRM y a su desgobierno le daremos una pela de ‘calzón quitao’”, sentenció García.

Este sábado, en un recorrido por Las Cañitas, El Valle, Sabana de la Mar y Hato Mayor del Rey, el veterano político sostuvo encuentros comunitarios escuchando a los ciudadanos, quienes se quejaron amargamente de la situación económica y la desprotección del gobierno.

“Estamos frente a un gobierno de indolentes. Además de destruir todo lo que el PLD dejó establecido, como las Visitas Sorpresa en respaldo al campo, el sistema 9-1-1, educación y salud estables, ante el grito desesperado de la población la respuesta es indiferencia e indolencia. Por eso, en el 2028 se van”, sentenció el aspirante presidencial.

Francisco Javier García es miembro del Comité Político del PLD y cuenta con una exitosa carrera política, dirigiendo las campañas presidenciales ganadas por su partido. Es la primera vez que aspira a la Presidencia de la República y lleva una amplia agenda de recorridos por todo el país.