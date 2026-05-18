Danilo asegura PLD volverá al primer lugar en preferencias electorales

El presidente del PLD destaca fortalecimiento de la organización. Asegura que la población reconoce “con el PLD se vivía mejor”

Fuente Externa

SANTO DOMINGO, RD.-El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, aseguró en una asamblea celebrada en la provincia Elías Piña que la organización política experimenta un repunte en las más recientes mediciones electorales, atribuyendo ese crecimiento al reconocimiento de la población sobre las condiciones de vida existentes durante los gobiernos peledeístas y al trabajo interno que desarrolla la dirección partidaria.

Multitud reunida en un evento con personas usando gorras moradas, mientras un orador se dirige a la audiencia.

“Lo primero es que la gente se ha dado cuenta que con el PLD se vivía mejor. Eso no está en discusión. La gente sabe que nunca en la República Dominicana se tuvieron condiciones de vida tan favorables como en el gobierno del PLD”, expresó Medina al responder preguntas de periodistas sobre el posicionamiento de la organización en las encuestas recientes.

PLD juramenta directiva de Dignidad Jurídica en el Distrito Nacional y Santo Domingo El exmandatario sostuvo que el PLD ha retomado el contacto con el electorado a través de un plan de trabajo interno impulsado por la dirección partidaria: “La dirección del Partido ha esbozado un plan de trabajo interno que nos ha llevado a retomar el mercado electoral. Porque esas encuestas no reflejan la verdad de la simpatía que el PLD tiene en la población. Para mí el PLD tiene que estar compitiendo por el primer lugar”, afirmó.

Durante sus declaraciones, Medina señaló que las asambleas que realiza el PLD en distintos puntos del territorio nacional constituyen una demostración de la fortaleza de la organización política. “Estas asambleas que ustedes ven en todo el territorio nacional son la mejor demostración de que este es un partido que compite. Ningún partido que no esté compitiendo por los primeros lugares puede hacer asambleas de esta magnitud que se están haciendo”, indicó.

El presidente del PLD también consideró que dirigentes y simpatizantes que abandonaron la organización están regresando tras sentirse decepcionados. “Cantidad de gente que se fueron engañados están regresando a su partido porque se dieron cuenta que fueron burlados y que la organización que representa los intereses de las personas vulnerables, de la clase media y de los empresarios del país es el Partido de la Liberación Dominicana”, manifestó.

Sobre las perspectivas electorales de la organización, Medina aseguró que el PLD continuará creciendo en respaldo popular. “Pienso que a finales de año o a comienzos del 2027, el PLD tiene que estar en el primer lugar. Y las encuestas van a tener que reflejar la verdad de lo que está pasando en las calles del país”, concluyó.

Desarrollo de la Asamblea

La línea principal de la actividad estuvo encabezada por el presidente del PLD, Danilo Medina; el secretario general, Johnny Pujols; los vicepresidentes del partido Temístocles Montás e Yván Lorenzo; el exvicepresidente de la República Jaime David Fernández Mirabal; los exsecretarios generales Lidio Cadet y Charlie Mariotti, este último aspirante a la candidatura presidencial; además de Rubén Bichara, titular de la Secretaría de Enlaces y Comunicación Interna; Antonio Batista Canario, presidente provincial; Radhamés Valenzuela, enlace provincial; y Adriano Sánchez Roa, titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del PLD.

También integraron la línea principal Juan Alberto Aquino Montero (Pipín), Everluz Urbáez y Antonio García, presidente del municipio cabecera, Comendador.

La actividad inició con una bendición a cargo del pastor Lidio Pérez y posteriormente Antonio García pronunció las palabras de apertura, destacando el trabajo realizado por el PLD y afirmando que a partir de esa asamblea “el PLD arranca el camino hacia el poder”.

Faride Adames habló en representación de las mujeres de la provincia, resaltando los aportes de la gestión de Danilo Medina a favor de la mujer dominicana y valorando la resistencia política de la organización.

De su lado, el ex diputado Juan Alberto Aquino Montero (Pipín) destacó las Visitas Sorpresa, la construcción de escuelas de tanda extendida y las políticas sociales impulsadas durante las gestiones peledeístas.

Antonio Batista Canario, presidente provincial del PLD, explicó que la convocatoria no necesitó grandes esfuerzos, porque bastó anunciar la presencia de Danilo Medina para despertar entusiasmo en la dirigencia y militancia.

Adriano Sánchez Roa destacó las obras y aportes realizados durante los gobiernos del PLD y lamentó el deterioro económico y social que, según afirmó, vive actualmente la República Dominicana.

En tanto, Yván Lorenzo valoró el respaldo brindado por la dirigencia y la militancia de Elías Piña a Danilo Medina, resaltando el reconocimiento de la población a la obra de gobierno desarrollada por el Partido de la Liberación Dominicana.

La asamblea inició pasadas las 10:00 de la mañana y concluyó a las 12:25 del mediodía con las palabras centrales de Danilo Medina, quien utilizó expresiones populares para advertir que el pueblo dominicano “no se dejará confundir nuevamente” en las elecciones del año 2028.

Además de los dirigentes mencionados, participaron miembros del Comité Político y del Comité Central, entre ellos Robert de la Cruz, Simón Lizardo, Radhamés Camacho, Miriam Cabral, Sonia Mateo, Luis Alberto Tejeda, Margarita Pimentel, Karen Ricardo, Alexis Lantigua, Lucía (Yomaira) Medina, Thelma Eusebio, Mayobanex Escoto y Héctor Olivo, quien fue el maestro de ceremonia junto al comunicador de Elías Piña Juan Ramírez.

El alcalde de San Juan de la Maguana Lenin De La Rosa, estuvo en la actividad junto a miembros del Comité central de la provincia Elías Piña