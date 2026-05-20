ADP a Raquel Arbaje: “El problema no es la ADP; es un modelo educativo alejado de la realidad nacional

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Santo Domingo, RD. – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) respondió este miércoles a las declaraciones ofrecidas por la primera dama de la República,Raquel Arbaje, quién responsabilizó al gremio magisterial de entorpecer el proceso de transformación educativa que se ha trazado el gobierno y que además afirmó que “cuando se deje de politizar ese gremio, se avanzará mucho más rápido” en los procesos de transformación educativa”.

El profesor Menegildo De La Rosa, Secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP, indicó que la primera dama desconoce la naturaleza ideológica de la ADP y está desinformada sobre la posición del gremio, frente al Decreto 309-26.

Manifestó que el problema de fondo del sistema educativo dominicano no es la existencia de un sindicato fuerte y organizado, sino la imposición de políticas educativas desconectadas de la realidad nacional y diseñadas de espaldas al magisterio, a las familias y a la comunidad educativa.

“La ADP no es el problema de la educación dominicana. El verdadero problema es un modelo educativo impuesto desde arriba, alejado de la realidad nacional y cada vez más influenciado por sectores empresariales y agendas internacionales que pretenden convertir la educación en un negocio”, expresó De La Rosa.

El dirigente magisterial afirmó que defender la educación pública, exigir transparencia en el uso del 4 % y reclamar una discusión democrática y científica sobre las políticas educativas no constituye “politizar” el gremio, sino cumplir con la responsabilidad histórica y el rol que tienen los gremialistas de representar al magisterio nacional.

“Quieren presentar como politización el hecho de que los maestros tengan voz, se organicen y cuestionen decisiones que afectan el futuro de la educación y el país, pero lo que realmente molesta es que la ADP no se ha arrodillado frente a sectores que buscan debilitar la educación pública para favorecer intereses privados”, dijo.

“Si el partidarismo político influyera en la ADP, el presidente del gremio fuera del PRM, ya que fue el partido más votado en las elecciones nacionales del 2024”, siguió diciendo.

El dirigente magisterial también aseguró que las recientes declaraciones de la primera dama forman parte de una narrativa impulsada desde sectores empresariales y organismos internacionales que buscan desacreditar al gremio docente para avanzar en reformas orientadas a debilitar la educación pública y favorecer intereses privados.

De La Rosa recordó que la ADP ha denunciado que el Decreto 309-26 mantiene intacta la intención del Gobierno de avanzar hacia una transformación educativa sin una verdadera consulta nacional y sin tomar en cuenta a los actores fundamentales del sistema.

Por otra parte, De La Rosa indicó que la ADP no se opone a la transformación educativa, muy por el contrario que se prepara junto a otros actores importantes del sistema educativo para presentar propuestas y alternativas propias en los foros y las consultas. “Nuestra oposición es a la fusión o a cualquier cosa que se parezca a fusión y esa posición no solo es de la ADP es de los distintos sectores de la sociedad que obligaron al presidente a modificar el decreto 580-24, que busca fusionar el MINERD y el Mescyt”