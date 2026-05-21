Poder Judicial mantiene acciones para preservar la continuidad del servicio judicial

La institución dispuso medidas para asegurar el funcionamiento ordinario del sistema y preservar el acceso a la justicia en todo el territorio nacional

Por Karen Jiménez

Santo Domingo. El Poder Judicial informó que los servicios judiciales continuarán operando este jueves 21 de mayo en todo el país, como parte de las medidas adoptadas para garantizar la continuidad del servicio y asegurar la atención a los usuarios.

Los trámites y servicios presenciales se mantendrán disponibles conforme a la programación ordinaria de cada jurisdicción y dependencia judicial. Asimismo, la plataforma digital justicia.gob.do continuará operando las 24 horas, garantizando el acceso continuo a los servicios judiciales.

El Consejo del Poder Judicial y los órganos de dirección administrativa adoptaron las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento institucional y la continuidad de los servicios judiciales en todo el territorio nacional.

El Consejo reiteró que la manifestación pacífica constituye un derecho y reafirmó la importancia del diálogo como vía para fortalecer las instituciones. Asimismo, recordó que miles de ciudadanos acuden diariamente al sistema judicial en busca de respuestas y soluciones, por lo que preservar el acceso a la justicia forma parte de su compromiso permanente con la ciudadanía.

Medidas del Consejo del Poder Judicial

El día de ayer el Consejo puso en marcha medidas concretas para fortalecer el talento humano y las infraestructuras del sistema, incluyendo la indexación salarial, la mejora de los espacios de trabajo, la movilidad en la carrera judicial y la agilización de suplencias y vacantes. Estas acciones, respaldadas por el Ministerio de Hacienda y Economía y recogidas en el Plan Justicia del Futuro 2034, reflejan el compromiso institucional de avanzar en soluciones sostenibles mientras se garantiza la continuidad del servicio judicial para toda la ciudadanía.

El Poder Judicial mantiene su compromiso con las iniciativas orientadas al fortalecimiento y mejora continua del sistema de justicia.