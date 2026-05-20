El TSE, ratifica su compromiso con una democracia sin exclusión

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Santo Domingo. -El Tribunal Superior Electoral (TSE), a través de su División de Igualdad de Género, celebró este martes el acto conmemorativo del Día Nacional de las Sufragistas, bajo el lema “Del sufragio a la igualdad sustantiva: el desafío continúa”, en un espacio de reflexión académica y democrática orientado a honrar el legado de las mujeres que impulsaron la conquista de los derechos políticos de las dominicanas.

Durante el Acto conmemorativo del día nacional de las sufragistas el Tribunal Superior Electoral reafirmó su compromiso institucional con la defensa de los derechos políticos de las mujeres, con la equidad en la participación y con la consolidación de una democracia más inclusiva, donde el acceso a los espacios de poder no esté condicionado por barreras de género y estén libres de toda forma de expresión de violencia.

La actividad reunió a destacadas autoridades del ámbito institucional, electoral, académico y político del país, entre ellas el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; y la ministra de la Mujer, Gloria Reyes. Asimismo, contó con la presencia de magistradas y magistrados de las altas cortes, miembros titulares y suplentes de los órganos electorales, representantes del Ministerio Público, legisladores, representantes de organizaciones políticas y de la sociedad civil, autoridades académicas, estudiantes universitarios e invitados especiales.

En representación del Tribunal Superior Electoral, la Mag. Lenis García Guzmán, Jueza Titular y Coordinadora de la División de Igualdad de Género, tuvo a su cargo las palabras centrales del evento, reafirmando el compromiso institucional con la defensa y garantía de los derechos políticos de las mujeres, así como con el fortalecimiento de una democracia más inclusiva, participativa y libre de violencia.

La Magda. García, destacó que la conmemoración del Día Nacional de las Sufragistas constituye no solo un homenaje a las mujeres que conquistaron el derecho al voto en la República Dominicana, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos pendientes en materia de igualdad sustantiva y representación política efectiva.

“Las sufragistas dominicanas no pidieron concesiones: conquistaron ciudadanía. Hoy, más de ocho décadas después del reconocimiento del sufragio femenino, el desafío continúa siendo transformar la igualdad formal en igualdad real en los espacios de toma de decisión”, fue uno de los mensajes resaltados durante la actividad.

El evento incluyó una conferencia magistral sobre el surgimiento y evolución del movimiento sufragista dominicano a cargo de la historiadora Mu Kien Sang Ben, seguida de un panel de discusión moderado por la Magda. Yorlin Vásquez, Jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en el que especialistas, académicas y representantes del ámbito político e institucional, como lo son las Magdas. Army Ferreria del Tribunal Constitucional, Dolores Fernández de la Junta Central Electoral, la ministra Gloria Reyes y la politóloga Rosario Espinal, quienes abordaron los desafíos que aún persisten en la realidad social dominicana para lograr la igualdad sustantiva y el rol de los órganos electorales y jurisdiccionales para garantizar la protección efectiva de los derechos políticos de las mujeres.

Asimismo, se resaltó el legado histórico de figuras emblemáticas del sufragismo dominicano, reconociendo la vigencia de su lucha y la necesidad de continuar promoviendo políticas públicas y acciones institucionales orientadas a garantizar una democracia paritaria y el ejercicio pleno de los derechos políticos.

El Tribunal Superior Electoral valoró la amplia participación de los distintos sectores convocados y agradeció el respaldo de las instituciones presentes, reafirmando que la construcción de una sociedad más democrática e igualitaria requiere del compromiso colectivo de todos los actores sociales e institucionales.

La conmemoración del Día Nacional de las Sufragistas fue instituida mediante el Decreto núm. 132-23, emitido por el Poder Ejecutivo, con el propósito de honrar la memoria y la lucha de las mujeres dominicanas que abrieron el camino hacia el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en el país.