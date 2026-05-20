Poder Judicial impulsa medidas para fortalecer talento humano e infraestructuras

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Santo Domingo. El Consejo del Poder Judicial dispuso este martes la ejecución de iniciativas para las mejoras y el fortalecimiento del talento humano y la infraestructura judicial contempladas en el Plan Justicia del Futuro 2034, la hoja de ruta que ha permitido al país avanzar hacia una justicia más ágil, más accesible y más transparente.

El Ministerio de Hacienda y Economía habilitará recursos presupuestarios para respaldar la indexación salarial, la mejora de las infraestructuras y la lucha contra la mora, contempladas en el Plan Justicia del futuro 2034 e impulsadas por el Consejo del Poder Judicial

La decisión, adoptada en la sesión ordinaria núm. 12-2026 del Consejo del Poder Judicial, llega acompañada de un respaldo presupuestario clave: el Ministerio de Hacienda y Economía manifestó su disposición de habilitar de manera gradual los recursos presupuestarios necesarios en los presupuestos de 2026 y 2027 para sostener los objetivos estratégicos del Plan, entre ellos la indexación salarial, el fortalecimiento del acceso y la infraestructura, la optimización de procesos y la lucha contra la mora. Este compromiso se enmarca en las reuniones sostenidas durante los últimos seis meses entre el magistrado Henry Molina y el ministro de Hacienda y Economía.

Medidas inmediatas

El Consejo instruyó entre otras medidas, la presentación de una propuesta de hoja de ruta para la movilidad en la carrera judicial, así como la identificación de fondos para el pago de suplencias y agilizar la presentación de vacantes pendientes en tribunales.

Confirmó que los recientes planteamientos formulados por jueces, juezas y servidores judiciales, habían sido recogidos en los encuentros regionales realizados en el primer trimestre del 2026, como parte de la puesta en marcha del plan estratégico institucional.

Se dispuso que la Dirección General de Administración y Carrera Judicial comunique las decisiones adoptadas por el Consejo del Poder Judicial a todos los jueces, juezas y servidores(as) judiciales, y de manera particular, a los firmantes de la comunicación de fecha 8 de mayo de 2026.

El Poder Judicial reitera que la transformación de la justicia dominicana requiere mecanismos permanentes de diálogo y construcción conjunta para responder de manera sostenible a las necesidades de la ciudadanía.