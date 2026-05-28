Diputados reciben técnicos para modernizar legislación sobre personas con discapacidad

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Santo Domingo, R.D. – La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia la modificación de la Ley núm. 5-13 sobre Discapacidad realizó este jueves una jornada de consultas con instituciones del Estado, especialistas y representantes del sector, con el objetivo de construir una legislación más moderna y humana.

La diputada Yuderka de la Rosa, presidenta de la comisión, agradeció los aportes técnicos recibidos y destacó la importancia de escuchar a todos los sectores “para garantizar resultados reales para la población”.

El presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), Benny Metz, respaldó la iniciativa y subrayó que la normativa vigente debe actualizarse para responder a las nuevas demandas sociales.

“Que este país tenga un instrumento legislativo que garantice derechos hoy, mañana y siempre”, afirmó, proponiendo mesas de trabajo conjuntas para lograr consensos técnicos.

Por su parte, Ramón Muñoz, también del CONADIS, recordó que en el país viven alrededor de 478 mil personas con algún tipo de discapacidad, y que fortalecer la normativa representa “un gran paso” hacia la inclusión.

Desde el Ministerio de Salud Pública, Cristal Fernández valoró positivamente el proyecto y sugirió incorporar al Servicio Nacional de Salud (SNS) en las discusiones, con diagnósticos actualizados sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad.

El asesor del Poder Ejecutivo en materia de inclusión, Pedro Acevedo, calificó el proceso como “muy oportuno” y resaltó avances recientes como la Ley de Lengua de Señas y la Ley sobre Autismo, exhortando a ser ambiciosos en la reforma para garantizar la aplicación efectiva de los derechos.

Representantes del Ministerio de Hacienda, como Yohanna Medina y Ángel Cuello, coincidieron en la necesidad de evaluar el impacto económico y reconocer la diversidad dentro de la discapacidad, promoviendo políticas centradas en la eliminación de barreras y la participación activa de las personas.

El encuentro se realizó en el salón Rafaela Alburquerque de la Cámara de Diputados. La Comisión Especial reafirmó su compromiso de continuar las consultas con expertos e instituciones para consensuar una legislación que eleve la calidad de vida de cientos de miles de dominicanos y dominicanas.