DIDA alcanza nivel de excelencia con certificación CAF +300 otorgado por el MAP

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Santo Domingo, – La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) fue reconocida con la Certificación del Nivel de Excelencia Sello CAF +300, una distinción entregada por el Ministerio de Administración Pública (MAP) a las instituciones que evidencian altos estándares de calidad, eficiencia y fortalecimiento institucional, cumpliendo con los avances alcanzados en su gestión organizacional, liderazgo institucional, modernización y mejora continua.

El director general de la DIDA, Elías Báez, valoró el reconocimiento y resaltó el compromiso del equipo institucional en el logro alcanzado.

“Este reconocimiento que hemos ganado por el servicio y nuestra atención a la gente es por las ideas que nos surgen y las ponemos en práctica, pero además es gracias a un gran equipo que me ha acompañado durante esta gestión”, expresó Báez.

La certificación fue entregada por la viceministra de Evaluación y Desempeño Institucional del MAP, Hadeline Matos, junto a la directora de Reconocimiento a la Excelencia y Mejora Continua, Leslie de León, durante un acto en el que se destacó el compromiso de las instituciones públicas con la modernización y la mejora de los servicios dirigidos a la ciudadanía.

La DIDA obtuvo este reconocimiento tras demostrar importantes avances en planificación estratégica, fortalecimiento organizacional, transformación digital y atención ciudadana, consolidando una gestión enfocada en la transparencia, la eficiencia y la mejora continua de sus procesos.

La certificación Sello CAF +300 forma parte del programa de reconocimiento a la excelencia impulsado por el MAP, basado en el Marco Común de Evaluación (CAF), orientado a promover la implementación de buenas prácticas de gestión, el fortalecimiento institucional y la mejora continua en los organismos públicos.

Al acto de entrega asistieron Bernardo del Carmen, asesor de la Dirección General; además de los directores Xiomara de Coo, de Planificación y Desarrollo; Ramón Rodríguez, de Recursos Humanos; y Zully Arias, de Orientación y Defensoría.

Con este logro, la DIDA reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo sus servicios, garantizando una atención más eficiente, transparente y cercana para todos los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social.