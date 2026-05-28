Consejo Nacional de Drogas celebra 38 años al servicio de la prevención

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Santo Domingo – El Consejo Nacional de Drogas (CND) realizó este jueves una misa de acción de gracias con motivo de sus 38 años de fundación, en una celebración que combinó gratitud, reflexión y proyección.

Al tomar la palabra, el sociólogo y presidente del CND, Alejandro de Jesús Abreu, destacó que:

“No es casual, y sí esencial, que este año nuestro jefe de Estado, el presidente Luis Abinader, esté impulsando el ‘Primer Plan Nacional de Salud Mental’ como una prioridad”, visión que se articula directamente con el enfoque preventivo que promueve el organismo.

El funcionario anunció que la principal iniciativa del CND para este año será la construcción y puesta en marcha del Plan Estado-Sociedad de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas y la Promoción de la Convivencia 2026-2036, un proceso que se desarrollará mediante jornadas cívicas y consultas participativas en todas las provincias y municipios del país.

“La reducción de los factores de riesgo requiere la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, los gobiernos locales, el empresariado, las iglesias y la ciudadanía”, sostuvo.

Abreu explicó que el plan se construirá “desde abajo hacia arriba” y que su proyección a diez años responde a que “las políticas y los planes de prevención requieren un tiempo prudente para lograr y consolidar las mejoras”.

El proceso culminará en un Congreso Ciudadano Preventivo que validará y aprobará el plan, con las comunidades como protagonistas.

El acto conmemorativo reunió a colaboradores del CND, representantes del sector público y miembros de la sociedad civil en una eucaristía celebrada en la Catedral Primada de América, en el corazón de la Zona Colonial.

El titular del organismo rector de las políticas de drogas agradeció a Dios por permitir a la institución arribar a un nuevo aniversario al servicio de la prevención y reiteró el compromiso del organismo de continuar fortaleciendo las acciones orientadas a la protección de la niñez, la juventud y las familias dominicanas.

Asimismo, destacó la necesidad de responder con rapidez y eficacia ante el creciente fenómeno de las nuevas sustancias psicoactivas (NSP), así como adaptar los mensajes y estrategias preventivas a las realidades de las nuevas generaciones, integrando salud mental, cultura, tecnología responsable y una comunicación cercana a los jóvenes.

El acto congregó a directivos, colaboradores, exfuncionarios del organismo y aliados estratégicos en la lucha contra las drogas.

Entre los invitados presentes estuvieron los expresidentes del Consejo Nacional de Drogas, Mabel Félix Báez y Antonio Martínez Azar; Roberto Cabral, del Ministerio de Relaciones Exteriores; el general Enrique Aguilera Trujillo, del Ministerio de Defensa; y el contralmirante Henry A. Vázquez, director administrativo de la DNCD.

También participaron el coronel José Gómez Castellanos, de la Embajada de Colombia; Eduardo Ortiz Díaz, del Ministerio de Educación; Julián Álvarez, del IDEICE; Mayra Morla Pineda, directora general del INFOTEP; y Darís Sánchez, viceministra del Ministerio de la Mujer.

La actividad contó además con la presencia de Fernando Teruel y Edwin Jiménez, del Ministerio de Deportes; Carlos del Valle, de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); Elfido Nero Grullón, de Bienes Nacionales; y Julio Díaz Capellán, director de Hogar Crea.

Asistieron igualmente el coronel Ángel R. Ramos Reyes, de la Universidad Nacional para la Defensa; y Luisanna Mena, encargada nacional de Educación de la Brigada Patriótica Animal.