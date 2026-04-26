Fuente Externa

Moca, Espaillat. – Ante una petición realizada por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, el presidente Luis Abinader aprobó e instruyó al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, iniciar con carácter urgente los estudios técnicos para ampliar a cuatro carriles la Autopista Ramón Cáceres, la cual enlaza a Moca con la autopista Duarte constituyendo una vía estratégica para la movilidad de la provincia Espaillat y de toda la región Norte.

La obra busca elevar la seguridad vial, reducir tiempos de desplazamiento y dinamizar la actividad económica entre Moca, Santiago y otras demarcaciones del Cibao.

Esta intervención forma parte del proyecto general de desarrollo urbano de Moca, que también contempla la construcción de la carretera de Monte de la Jagua, conectando el municipio con el Aeropuerto Internacional del Cibao, así como la circunvalación que enlazará Estancia Nueva con Guaucí, fortaleciendo la conexión con San Francisco de Macorís, Tenares, Salcedo, Moca y Santiago.

Moca, reconocida como uno de los principales centros de producción agropecuaria del país, recibirá con estas obras un impulso decisivo para su competitividad, crecimiento urbano y desarrollo logístico, consolidando su papel estratégico en la economía nacional.