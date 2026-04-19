Fuente Externa

SÁNCHEZ RAMÍREZ, RD. – El Gobierno dominicano autorizó una inversión de RD$141,999,957 para la construcción de dos cementerios municipales y el remozamiento de un parque en los municipios de Villa La Mata y Cevicos.

Los fondos fueron entregados por el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, por disposición del presidente Luis Abinader Corona, como parte de las acciones dirigidas a mejorar los servicios funerarios y las condiciones sanitarias en la provincia.

Distribución de los fondos

Cevicos: RD$43,000,000 para la construcción de un cementerio municipal. Alcaldía encabezada por Edward José Contreras Díaz .

Villa La Mata: RD$48,791,314 para la construcción de un cementerio municipal. RD$50,208,643 para el remozamiento y modernización del Parque Duarte. Alcaldía encabezada por Eliseo Peña Jiménez .



Enfoque en necesidades comunitarias

Durante los actos de entrega, Bautista destacó que estas obras responden a demandas puntuales de las comunidades:

“Hay obras de gran escala con impacto nacional, pero otras más pequeñas que tienen un impacto directo y significativo en la vida de la gente”.

Las autoridades locales valoraron la iniciativa, subrayando que la construcción de cementerios garantiza espacios dignos para la población en momentos sensibles.

Apoyo institucional

La gobernadora provincial, Cristiana María Rodríguez Alba, agradeció la asignación de los fondos y destacó la rapidez en la respuesta gubernamental.

Impacto de las obras

Estas intervenciones buscan:

Mejorar las condiciones sanitarias

Ampliar la capacidad de servicios funerarios

Modernizar espacios públicos comunitarios

Con estas acciones, el Gobierno reafirma su enfoque en el fortalecimiento de la gestión municipal y la atención a necesidades básicas de la población.