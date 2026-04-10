Fuente Externa

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader participó en un conversatorio político con estudiantes universitarios, afianzando la cercanía y motivación hacia la población joven para que continúen desarrollándose con ahínco a nivel profesional y económico, recordando que la educación es una base fundamental para crear un futuro sólido y contribuir con el desarrollo del país.

En el encuentro denominado “Café Político”participaron miembros de El Club de Ideas Políticas (CIP) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), cuyo propósito es fomentar el análisis y debate sobre temas políticos y sociales actuales.

El mandatario fue abordado sobre temas de liderazgo, democracia y su trabajo político, desde sus inicios, experiencia y trayectoria, hasta los principios que han guiado su gobierno.

A lo que respondió que, siendo la labor política un espacio de servicio público, en sus seis años de gobierno ha trabajado para fortalecer la institucionalidad y la independencia del Ministerio Público, disminuir la pobreza, mejorar la salud, el transporte, la educación, las infraestructuras, la apertura digital y la calidad de vida, entre muchos otros sectores.

Con su participación, Abinader se convierte en el primer presidente en funciones en asistir al Café Político, espacio que invita semanalmente a políticos, funcionarios y figuras públicas de alto perfil para compartir sus experiencias, visiones y motivaciones.

Celebrado en el Patio Español del Decanato de Estudiantes de la referida universidad, el conversatorio fue guiado por el presidente del CIP, Luis E. Freundt.

A su llegada, el jefe de Estado fue recibido por el rector de la PUCMM, reverendo padre doctor Secilio Espinal, junto al profesor y vicerrector académico Julio Ferreira, y la profesora Carolina Caba, decana de Estudiantes. También estuvo presente el ministro de la Juventud, Carlos Valdez y la diputada por el Distrito Nacional, Liz Mieses.