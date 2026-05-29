Fuente Externa

Santo Domingo, 28 de mayo de 2026.– El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la presentación del nuevo Permiso de Salida de Menor (PSM), el primer servicio del país completamente digital, interoperable y centrado en la ciudadanía, marcando un hito en la transformación de los servicios públicos y en la construcción de un Estado más eficiente, moderno y accesible.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos impulsados a través del Programa Burocracia Cero para convertir al gobierno dominicano en el más eficiente y digitalmente avanzado de América Latina hacia el año 2028, mediante la simplificación de trámites y la eliminación de barreras regulatorias.

Durante el acto, el presidente Luis Abinader afirmó que la transformación del Estado dominicano debe centrarse en facilitar la vida de la ciudadanía, al destacar que la reducción de la burocracia y la modernización de los servicios públicos representan una forma de respeto hacia las personas, su tiempo y su dignidad.

El jefe de Estado destacó que la nueva modalidad digital representa una transformación en la relación entre el ciudadano y el Estado, basada en la eficiencia, la transparencia y la confianza institucional.

El mandatario recordó que durante años los ciudadanos enfrentaron procesos complejos, largos tiempos de espera y una burocracia que dificultaba la realización de trámites, situación que, aseguró, también afecta la competitividad del país.

En ese sentido, afirmó que desde el inicio de su gestión asumió el compromiso de construir un gobierno moderno, enfocado en simplificar procesos y colocar a las personas en el centro de las decisiones públicas.

“Por eso, desde el inicio de nuestra gestión, asumimos el compromiso de construir un gobierno moderno.

Un gobierno que entienda que simplificar procesos no es solamente una decisión administrativa. Es una decisión profundamente humana”, manifestó.

Asimismo, explicó que la verdadera transformación no consiste únicamente en digitalizar servicios, sino en rediseñarlos desde la perspectiva del ciudadano, eliminando pasos innecesarios e integrando instituciones para ofrecer soluciones más ágiles y humanas.

El mandatario señaló que el Permiso de Salida del Menor constituye un servicio particularmente sensible, debido a que protege a niños, niñas y adolescentes, por lo que el desafío consistía en mejorar radicalmente la experiencia ciudadana sin comprometer la seguridad ni los controles establecidos.

Abinader aseguró que, a través de la estrategia Burocracia Cero, el Gobierno impulsa una transformación cultural dentro del Estado dominicano para construir instituciones que escuchen, aprendan y mejoren continuamente en beneficio de la población.

“No estamos solamente simplificando trámites. Estamos promoviendo una transformación cultural dentro del Estado dominicano. Estamos construyendo un Estado que escucha, que aprende, que corrige y que mejora continuamente para servir mejor”.

El gobernante reconoció el trabajo realizado por la Dirección General de Migración, el equipo de Burocracia Cero y las demás instituciones involucradas en la implementación del nuevo servicio digital.

De igual forma, agradeció el respaldo de Bloomberg Philanthropies en el fortalecimiento institucional y la transformación de los servicios públicos, contribuyendo a consolidar a la República Dominicana como referente regional en gobierno digital y eficiencia gubernamental.

Finalmente, reiteró que la visión de su gobierno es lograr que la relación de la ciudadanía con el Estado deje de ser una carga y se convierta en una experiencia simple, segura, transparente y confiable.

“Menos burocracia significa más tiempo para vivir, producir, crecer y compartir en familia. Y al final, eso es gobernar es devolverle tiempo, confianza y oportunidades a la gente”, concluyó el mandatario.

El evento contó con la participación del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad y coordinador técnico de Burocracia Cero, Peter Prazmowski; y el director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, junto a representantes del ecosistema notarial y distintas instituciones públicas involucradas en el proyecto.

Avance que representa una transformación profunda en la relación entre el Estado y la ciudadanía

Durante sus palabras, José Ignacio Paliza aseguró que este avance representa una transformación profunda en la relación entre el Estado y la ciudadanía. “Lo que presentamos hoy no es un trámite simplificado, es la prueba de que el Estado dominicano está cambiando la forma en que sirve a su gente. Este es el camino que hemos elegido: escuchar, construir y mejorar, siempre con el ciudadano en el centro”, afirmó Paliza.

En tanto que, Peter Prazmowski explicó que “durante los últimos cuatro años el Gobierno ha desarrollado los componentes fundamentales necesarios para ofrecer servicios públicos de clase mundial, incluyendo interoperabilidad, biometría, firma digital, cuenta única, portal único gubernamental y plataformas de autenticación y pagos digitales”.

El director general de Migración afirmó que este hito representa un paso trascendental en la ruta hacia la modernización de los servicios migratorios de la República Dominicana haciendo el proceso más ágil, más seguro y más transparente.

El rediseño del servicio fue desarrollado conjuntamente por Burocracia Cero y la Dirección General de Migración, utilizando un enfoque de diseño centrado en el usuario e implementado con el apoyo del programa de Innovación Gubernamental de Bloomberg Philanthropies.

Entre 2025 y 2026 la Dirección General de Migración emitió más de 80 mil permisos de salida de menor. Más del 48 % de esos permisos correspondieron a casos en los que un padre o una madre autorizó al otro progenitor a viajar con su hijo o hija.

Hasta ahora, solicitar este permiso implicaba múltiples traslados, requisitos complejos, documentación física y largos tiempos de espera, llevando en muchos casos a las familias a depender de intermediarios informales y enfrentar poca visibilidad sobre el estado de la solicitud.

Además, el costo del proceso podía representar una carga significativa para las familias. Dependiendo del tipo de gestión y el uso de intermediarios, el gasto total del Permiso de Salida de Menor, incluyendo el poder notarial, oscilaba entre RD$4,000 y hasta RD$30,000 en algunas zonas turísticas.

Uso de la nueva plataforma

Con la nueva plataforma, los ciudadanos elegibles podrán completar todo el proceso en línea desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar del mundo. El sistema incorpora autorización digital del otro progenitor, verificación biométrica de identidad y emisión de documentos notariales electrónicos, eliminando la necesidad de acudir presencialmente a oficinas públicas o presentar documentos impresos.

Como parte de esta transformación integral, ya no será necesario cargar ni escanear actas de nacimiento, debido a la interoperabilidad con la Junta Central Electoral. Asimismo, la legalización del poder notarial se realizará automáticamente y la validación del consentimiento de los padres se efectuará mediante el poder notarial electrónico.

Una vez aprobado, el permiso queda registrado electrónicamente y vinculado al pasaporte del menor, permitiendo validar la autorización de manera digital al momento del viaje.

Para la implementación de este nuevo servicio, el Gobierno alcanzó un acuerdo con el Colegio Dominicano de Notarios, que estableció una tarifa fija de RD$3,000 para el servicio notarial completamente en línea. De esta manera, el costo total del proceso, incluyendo la tasa de Migración, la legalización de la Procuraduría General de la República y la certificación filial de la Junta Central Electoral, será de RD$6,300.

Durante esta fase piloto, el servicio estará disponible exclusivamente para padres y madres dominicanos que autoricen al otro progenitor a viajar al extranjero con sus hijos menores de edad. Además, será gratuito hasta el 28 de junio de 2026, para facilitar que las familias utilicen la plataforma y compartan su experiencia, permitiendo continuar fortaleciendo el sistema a partir de su uso real.

Como parte de esta transformación, también fue presentada una nueva plataforma digital para el ecosistema notarial, diseñada para agilizar procesos legales y transaccionales mediante biometría, firmas digitales y validaciones electrónicas.

Las autoridades adelantaron además que otros procesos serán transformados bajo esta metodología, incluyendo el registro empresarial en 24 horas, la interoperabilidad bancaria para nuevos negocios y un rediseño integral del sistema de permisos de construcción, que integrará a 18 instituciones públicas y reducirá significativamente tiempos y requisitos.

El presidente Abinader agradeció además el respaldo de Bloomberg Philanthropies por acompañar los esfuerzos de innovación gubernamental que impulsa la República Dominicana para transformar los servicios públicos y fortalecer la calidad regulatoria del país.

El Programa Burocracia Cero, creado mediante el Decreto 640-20, constituye una de las principales reformas de modernización del Estado impulsadas por el gobierno dominicano. A la fecha, el programa ha contribuido a simplificar más de 362 trámites administrativos en 71 instituciones públicas, logrando reducir en un 50 % el tiempo de respuesta de distintos servicios estatales.