Fuente Externa

Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley para la integridad, el control del financiamiento y la prevención de la infiltración de personas y recursos vinculados a actividades ilícitas en la política, iniciativa presentada por el Pleno del Senado de la República Dominicana.

La iniciativa tiene por objeto fortalecer la integridad, la transparencia y la legalidad del sistema de partidos y del financiamiento político, mediante modificaciones a distintos artículos de la legislación vigente e incorporando el artículo 64 bis.

El proyecto busca establecer requisitos de integridad y debida diligencia en los procesos internos de selección de candidaturas y de autoridades partidarias, así como implementar programas y unidades de cumplimiento dentro de las organizaciones políticas. Además, contempla el fortalecimiento de las facultades de supervisión de la Junta Central Electoral (JCE) y un régimen de consecuencias proporcional, respetando la Constitución, el debido proceso y el principio de autorregulación.

El considerando segundo de la iniciativa establece que el fortalecimiento del sistema democrático exige que los procesos internos de selección de candidaturas y autoridades partidarias se desarrollen bajo estándares reforzados de integridad, responsabilidad y debida diligencia.

La propuesta legislativa es sustentada por los senadores Moisés Ayala Pérez, Ricardo de los Santos Polanco, Antonio Manuel Taveras Guzmán, Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun, Alexis Victoria Yeb, Andrés Guillermo Lama Pérez, Aracelis Villanueva Figueroa, Bernardo Alemán Rodríguez, Carlos Manuel Gómez Ureña, y Cristóbal Venerado Antonio Castillo Liriano.

También, la iniciativa parte de los senadores Ginnette Bournigal de Jiménez, Daniel Enrique De Jesús Rivera Reyes, Dagoberto Rodríguez Adames, Franklin Martín Romero Morillo, Gustavo Lara Salazar, Julito Fulcar Encarnación, Héctor Elpidio Acosta Restituyo, Johnson Encarnación Díaz, Lía Inocencia Díaz Santana, y Pedro Antonio Tineo Núñez; así como por Rafael Barón Duluc Rijo, María Mercedes Ortiz Diloné, Odalis Rafael Rodríguez Rodríguez, Santiago José Zorrilla, Manuel María Rodríguez Ortega, Secundino Velázquez Pimentel y Pedro Manuel Catrain Bonilla.

APROBACIONES EN SEGUNDA LECTURA

En segunda lectura el Pleno aprobó la ley de Fomento a la Inversión en la República Dominicana, propuesta presentada por el senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb.

En la pieza se establecen las obligaciones de los inversionistas que pretendan acogerse a los beneficios que esta ley contemple.

RESOLUCIONES

Los senadores sancionaron la resolución que solicita a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, que propicie la remodelación del edificio que aloja el destacamento policial de la 8va compañía, en la ciudad de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, propuesta de la senadora María Mercedes Ortiz Diloné.

En los trabajos se incluyó el convenio de extensión de plazo de adenda entre la República Dominicana y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para el financiamiento del proyecto de apoyo al Programa Nacional de Viviendas, propuesta del Poder Ejecutivo.

De igual manera fue sancionada la resolución de felicitación al equipo Salcedo Fútbol Club, por su triunfo como campeón de la Liga Dominicana de Fútbol, 2025-2026.