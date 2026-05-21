Gobierno licita rescate del Teatro Agua y Luz para impulsar turismo y cultura en Santo Domingo

Ministro David Collado anuncia que el proyecto incluirá la remodelación y techado

Fuente Externa

Santo Domingo. El Gobierno iniciará el proceso de licitación para la recuperación del Teatro Agua y Luz, ubicado en el Centro de los Héroes, en Santo Domingo.

El anuncio fue realizado durante el almuerzo que sostuvo el mandatario con representantes de la clase artística dominicana en el Salón Verde del Palacio Nacional.

El ministro de Turismo, David Collado, expresó que el mandatario le instruyó a realizar esa licitación, y que el proyecto incluirá remodelación y techado.

David Collado explicó que ya fue autorizada la realización de un proceso de licitación para intervenir la estructura y convertirla en un moderno escenario cultural y turístico.

“Por instrucciones del presidente se autorizó que se hiciera un proceso de licitación. Ya iniciamos el diseño y el proceso para recuperar el Teatro Agua y Luz, incluyendo un techado que permita realizar actividades aunque el clima no favorezca”, afirmó el ministro atendiendo una llamada de telefónica del mandatario.

Indicó que el proceso de licitación ya fue publicado o estaría siendo colocado oficialmente durante esta misma semana, estimando que en aproximadamente tres meses podría completarse el proceso administrativo previo al inicio de la construcción.

“La idea es que, concluido el proceso, se firme el contrato y de inmediato comiencen los trabajos”, señaló.

Durante el encuentro, el presidente Abinader recordó que antes de asumir la Presidencia visitó un teatro en la ciudad de Nashville, Estados Unidos, donde artistas de música country se presentaban cada fin de semana, experiencia que despertó en él el deseo de crear un espacio similar en la República Dominicana.

“Siempre soñé con que nuestro país tuviera un lugar así, donde los artistas dominicanos puedan presentarse de manera permanente y donde la cultura también sea parte del atractivo turístico”, expresó el mandatario.

Un espacio para impulsar la cultura y el turismo

Collado explicó que la visión del presidente Abinader es transformar el Teatro Agua y Luz en un referente cultural y turístico para la ciudad de Santo Domingo.

“El sueño del presidente es que ese espacio se convierta en algo similar al Hard Rock Café de Medellín, un lugar activo para presentaciones artísticas y eventos culturales”, sostuvo.

El funcionario agregó que el proyecto será desarrollado junto a entidades vinculadas al sector turístico y cultural, con el propósito de dinamizar la oferta de entretenimiento de la capital y crear un escenario permanente para artistas dominicanos.

“Ese espacio es ideal para que los artistas puedan realizar presentaciones, pero lamentablemente lleva años abandonado”, expresó el cantante Rafa Rosario durante el encuentro.

El contrato fue adjudicado en el gobierno de 2016 a 2020 a la empresa Consultoría Astur, S.A.

La actividad contó con la presencia del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y el director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), Jose Rubén Gonell Cosme.

Entre los artistas, compositores, músicos, productores y representantes del sector cultural presentes en el encuentro estuvieron Ramón Orlando, César G. Acosta Chevalier, Francisco Ulloa, Kinito Méndez, Fefita La Grande, Pakolé, Sergio Vargas, Manuel Aramis Camilo, Omega, Rafa Rosario, Luis Mariano Lantigua Reynoso, Virgilio E. Frías Almanzar, El Prodigio, Eddy Herrera, Krisspy y Nelson D’La Olla.

Además José Dionicio Fernández, David Kada, Blanca María Díaz Martínez, La India Canela, Raquel Arias Jiménez de López, Rene Soli, Martha Candela, Orlando Lora, José R. Gonell Cosme, Johnnie Alberto Mercedes Castillo, Sylvio Mora, Jandy Ventura, El Blachy, Juan Ramón Mota Castillo, Valerio De León Severino, Fausto Polanco del Orbe, María Steffan Rodríguez, Luz Marcela De La Cruz Peralta, Pochy Familia, Luis Segura, José Luis Segura H, Pablo Euriel, Romoñ Lluveres, Hilda Pichardo, Robert Liliano Campos y Yuri Domínguez.