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Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader recibió este lunes a su homóloga de la República de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, quien realiza una visita oficial al país para fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar los espacios de cooperación entre ambas naciones.

La ceremonia de recibimiento de la mandataria surinamesa estuvo encabezada por el presidente Abinader y se realizó en la explanada frontal del Palacio Nacional.

A su llegada al Palacio Nacional, la presidenta de Surinam recibió los honores correspondientes a su alta investidura y de inmediato ambos gobernantes, realizaron el Pase de Revista Militar y la presentación de sus delegaciones oficiales.

Los honores militares consistieron en toque de atención presidencial, presenten armas, cinco floreos, una salva de 21 disparos de artillería, seguida de los himnos nacionales de la República Dominicana y de la República de Surinam.

La delegación de la República Dominicana estuvo integrada por los ministros de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la viceministra de Innovación y Transición Energética del Ministerio de Energía y Minas, Betty Soto; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro; el embajador de la República Dominicana en Surinam, Ernesto Torres y el embajador del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tulio Rodríguez.

En tanto, la delegación de Surinam está conformada por el ministro de Relaciones Exteriores, Negocios y Cooperación Internacional, Melvin W. Bouva; el ministro de Transporte, Comunicación y Turismo, Raymond H. Landveld; el jefe de la División de las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación, Alonso D. Blom; el director ejecutivo de la Agencia de Inversiones y Comercio de Surinam, Amar S. M. Alakrammsing, y el embajador asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, Yldiz D. Pollack-Beighle.

Luego de la presentación de las delegaciones, los presidentes dominicano y surinamés pasaron a una audiencia privada, en el Despacho Presidencial del Palacio Nacional.

Posteriormente, los gobernantes sostendrán una audiencia privada, seguida de una reunión ampliada entre las delegaciones de República Dominicana y Surinam en el Salón Consejo de Gobierno.

La agenda oficial incluirá además una ceremonia de firma de instrumentos y una declaración conjunta de ambos mandatarios en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.

Más tarde, el presidente Abinader ofrecerá un almuerzo oficial en honor a la presidenta Geerlings-Simons y su comitiva.

Como parte de las actividades programadas, la mandataria surinamesa visitará el Altar de la Patria, donde depositará una ofrenda floral en honor a los Padres de la Patria, acompañada por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez.

En horas de la noche, el Gobierno dominicano ofrecerá un cóctel en honor a la presidenta de Surinam y su delegación oficial.

La agenda de la mandataria continuará este martes con una visita al Congreso Nacional, donde será recibida por los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, sostendrá encuentros con legisladores y participará en una sesión solemne antes de concluir su visita oficial al país.