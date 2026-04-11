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Santo Domingo. – El Senado de la República Dominicana fue sede este viernes de una reunión de la Red de Funcionarias y Funcionarios para la Igualdad de Género de ParlAmericas, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias, herramientas y buenas prácticas orientadas a fortalecer la inclusión en las instituciones públicas.

El encuentro, titulado “Hacia la igualdad en República Dominicana: explorando estrategias, herramientas y buenas prácticas”, se celebró en el Salón Polivalente de la Cámara Alta, con la participación de delegaciones de parlamentos de América Latina, organismos internacionales y representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Compromiso institucional

En representación del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el senador por San Cristóbal, Gustavo Lara Salazar, reafirmó el compromiso del órgano legislativo con la promoción de una cultura institucional basada en la igualdad de género.

“Debemos construir instituciones donde la igualdad sea una responsabilidad compartida y donde los hombres asuman su rol como aliados”, expresó.

Asimismo, destacó la necesidad de impulsar transformaciones sostenidas en las instituciones públicas mediante voluntad política, capacidades técnicas y marcos normativos que permitan reducir brechas y garantizar derechos.

Apertura del evento

La senadora Aracelis Villanueva, organizadora del encuentro y presidenta de la Comisión de Familia y Equidad de Género del Senado, ofreció las palabras de bienvenida, subrayando que este espacio trasciende el diálogo para convertirse en una plataforma de acción.

“Cada estrategia y buena práctica compartida debe traducirse en instituciones más justas e igualitarias”, afirmó.

Por su parte, la diputada Brenda Ogando, vicepresidenta por el Caribe de la Red Parlamentaria de ParlAmericas, resaltó la importancia de la articulación entre los distintos poderes del Estado para abordar de manera integral los desafíos estructurales en materia de género.

Participación institucional

Durante el acto inaugural, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, destacó avances legislativos recientes, como la Ley 20-23 del Régimen Electoral, que establece cuotas de género y ha contribuido a aumentar la participación femenina en el Congreso.

También intervino Jaqueline Malagó, asesora del Senado, quien abordó los avances históricos en educación e igualdad en el país.

Paneles y diálogos

La jornada incluyó el panel “Avances y obstáculos en el camino hacia la igualdad”, donde se discutieron temas como:

Paridad de género

Sistemas de cuidado

Violencia de género

Institucionalidad en los parlamentos

Participaron como panelistas legisladores de Costa Rica, Colombia y México, junto a representantes de la Organización de los Estados Americanos, con la moderación de la diputada Soraya Suárez Ariza.

Asimismo, se desarrolló el diálogo “Articulación interinstitucional para la prevención de la violencia de género”, en el que se abordaron avances en prevención, atención y sanción, destacando la coordinación entre instituciones del Estado.

Hoja de ruta hacia la igualdad

El evento incluyó sesiones de trabajo y mesas temáticas orientadas a construir una hoja de ruta hacia la igualdad de género, mediante el intercambio de experiencias y propuestas desde distintos sectores.

Previo al cierre, la senadora Aracelis Villanueva agradeció la participación de las delegaciones internacionales, destacando su compromiso con la búsqueda de soluciones para fortalecer la equidad de género en la región.