República Dominicana se encamina hacia un Sistema Nacional de Cuidados

En la sesión de este miércoles, el Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados en la República Dominicana.

Por Adalgisa Sánchez

Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados, una iniciativa que tiene como propósito crear un sistema general de normas y políticas públicas articuladas para ofrecer apoyos estatales a personas vulnerables y con dependencia, como niños, ancianos y personas con discapacidad, así como a sus cuidadores.

La propuesta abarca tanto dar como recibir cuidados, además del autocuidado, considerandos elementos esenciales que garantizan una adecuada calidad de vida.

Esta normativa, presentada por la senadora de la provincia de San Pedro de Macorís, Aracelis Villanueva Figueroa, pone especial énfasis en visibilizar y valorar el trabajo del cuidado no remunerado, que en su mayoría recae sobre las mujeres, quienes históricamente han asumido estas funciones sin compensación económica ni protección social del Estado.

La pieza indica, además, que es deber del Estado garantizar la creación de mecanismos que potencialicen el cuidado y que aseguren la calidad de vida de las personas que requieren apoyos específicos, asegurando su bienestar y felicidad. Esta ley impactaría de manera directa tanto a las personas que requieren asistencia como a quienes brindan estos cuidados; la propuesta procura aliviar la carga familiar y mejorar la calidad de vida de miles de dominicanos.

En términos internacionales, países como Uruguay y España han desarrollado sistemas de cuidados consolidados, mientras que otras naciones como Chile, México y Costa Rica avanzan en la implementación de políticas similares, hacia la protección social basada en el cuidado.

Aprobaciones del día

En primera lectura, el órgano legislativo sancionó el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para Oficinas Gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

En la sesión de este miércoles también fue aprobado el proyecto de Ley Orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, iniciativa presentada por el senador de El Seibo, Santiago Zorrilla.

En los trabajos legislativos se incluyó el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, iniciativa presentada por el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao.

En segunda lectura

El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica los artículos 7 y 10 y deroga el artículo 17 de la Ley 70, sobre Autoridad Portuaria, iniciativa presentada por la senadora Ginnette Bournigal de Jiménez.

Además, sancionó el proyecto de ley que dispone la implementación de detectores de metales en instituciones públicas y privadas de la República Dominicana, propuesta presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla. También, el proyecto de ley que libera de impuesto de importación a las cámaras digitales utilizadas en los sistemas de seguridad, a solicitud de la senadora Ginnette Bournigal de Jiménez.

En única lectura

En los trabajos legislativos de este miércoles, el Pleno del Senado aprobó varias resoluciones, como la resolución que reconoce a Octavio Antonio Estévez Acosta, “Camboy Estévez”, por su trayectoria y legado artístico de más de 60 años y por ser un referente de la música romántica dominicana, iniciativa presentada por el senador de la provincia Santiago, Daniel Enrique Rivera.

Además, las resoluciones que solicitan al director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, la intervención de la Unidad de Atención Primaria (UNAP) de la sección de Santa Ana, municipio Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal, propuesta de la senadora María Mercedes Ortiz Diloné; y otra en la que se pide la instalación de un Centro de Rehabilitación en la provincia de Elías Piña, a solicitud del senador de esa demarcación, Johnson Encarnación Díaz.

Los senadores incluyeron, además, la resolución que declara regocijo senatorial con motivo de la celebración de la Primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, que se realizará entre el 19 y el 26 de abril de 2026, iniciativa del senador por la provincia Santiago, Daniel Enrique Rivera.

En única lectura fue sancionada la resolución que reconoce a Juan José de la Esperanza Colón Rodríguez, “Juan Colón”, por su destacada trayectoria de más de sesenta años y sus aportes a la música, al arte y a la cultura dominicana, propuesta del senador Odalis Rodríguez.

Los senadores ratificaron cuatro nombramientos diplomáticos a nombre de Francisco Manuel Comprés Hernández, en la República de Maldivas, con sede en la República de la India. También, la designación de Yolanda Alexandra de Fátima Victoria Álvarez ante la Mancomunidad de Dominica, con sede en Antigua y Barbuda. Fue aprobada, además, la ratificación de Yolanda Alexandra de Fátima Victoria Álvarez en San Cristóbal y Nieves, con sede en Antigua y Barbuda. Así como el nombramiento de Nancy Patricia Franjul Pérez como embajadora, representante permanente de la República Dominicana ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Estos nombramientos diplomáticos fueron remitidos por el Poder Ejecutivo.

En la sesión también se aprobó la resolución que solicita al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García-Mella, y al Consejo Nacional de Educación, la implementación en el sistema educativo dominicano de programas y contenidos sobre educación política, presentado por el senador Eduard Alexis Espiritusanto Castillo.

Previo al inicio de la sesión, los senadores guardaron un minuto de silencio para honrar las memorias del comunicador Carlos Batista Matos, del doctor José Ramón

Lagares y de José Bello, fallecidos recientemente.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo martes a las 2:00 de la tarde.