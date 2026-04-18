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VILLA ALTAGRACIA, RD. – El Gobierno dominicano, a través de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, entregó enseres del hogar a familias afectadas por las inundaciones provocadas por la vaguada del pasado 8 de abril, en este municipio de la provincia San Cristóbal.

Durante el operativo, el director general de la entidad, Edgar Augusto Féliz Arbona, explicó que la institución actúa siguiendo las directrices del presidente Luis Abinader Corona, quien ha dado seguimiento a las comunidades impactadas.

Segunda fase de asistencia

El funcionario indicó que, tras una primera etapa enfocada en garantizar la alimentación mediante cocinas móviles, comedores comunitarios y entrega de alimentos crudos, se inició una segunda fase dirigida a la reposición de enseres del hogar.

“Hoy damos paso a la reposición de los ajuares de cada familia afectada, para que ninguna quede desprotegida”, expresó.

Coordinación y distribución

Féliz Arbona destacó que las ayudas se canalizan mediante levantamientos realizados en coordinación con:

Gobernaciones

Alcaldías

Líderes comunitarios

El objetivo es asegurar una distribución organizada, transparente y efectiva en las zonas impactadas.

Asimismo, subrayó que la asistencia se entrega sin distinción política ni de credo.

Impacto en las comunidades

El titular de la DASAC afirmó que estas acciones están contribuyendo a que las familias afectadas recuperen la normalidad de manera progresiva.

También valoró la respuesta del Gobierno en las zonas afectadas, señalando que las intervenciones han sido oportunas y dirigidas a cubrir necesidades prioritarias.