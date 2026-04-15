Director de DASAC va a Montellano para segunda fase de emergencia

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PUERTO PLATA. -El director general de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), Edgar Augusto Féliz Arbona, se trasladó este martes al municipio de Montellano, provincia Puerto Plata, donde acompaño al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en un recorrido de evaluación para iniciar la segunda fase del protocolo de emergencia de la institución.

Esta etapa contempla la entrega de enseres del hogar y el levantamiento de techos en viviendas afectadas por las recientes inundaciones.

Acompañado de otros funcionarios, como parte de la jornada de inclusión social “Primero Tú” que desarrolló el Gobierno a través del Propeep en las zonas impactadas de la Novia del Atlántico, Féliz Arbona indicó que brigadas de la institución se mantienen en el territorio realizando levantamientos, en coordinación directa con la Gobernación, para garantizar una asistencia oportuna con alimentos y otros insumos esenciales.

“Desde el primer momento hemos garantizado la alimentación a través de las cocinas móviles, comedores comunitarios de la zona y operativos de entrega de alimentos crudos. Hoy damos paso a una segunda fase: reponer los enseres del hogar de cada familia afectada, tal como lo ha dispuesto el presidente Luis Abinader Corona, quien da seguimiento permanente a cada comunidad afectada por el fenómeno atmosférico”, expresó.

El funcionario destacó que el Gobierno mantiene una respuesta activa ante las fuertes lluvias de los últimos días, que han provocado daños significativos en distintas comunidades del país.

En esta articulación interinstitucional participan entidades como Propeep, Supérate, el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola y el Ministerio de Obras Públicas, con el objetivo de agilizar el proceso de recuperación y restablecer la normalidad en las zonas afectadas.

Además del impacto en Puerto Plata, las acciones de DASAC se desarrollan de manera simultánea en varias provincias y sectores del Gran Santo Domingo, como Pantoja, Villa Altagracia y el barrio Nuevo Amanecer, en el kilómetro 18 de la autopista Duarte, municipio de Los Alcarrizos, así como en Los Praditos, Los Platanitos, el municipio de Villa Altagracia y la provincia de Bahoruco, y otros.

“Tras la declaratoria de estado de emergencia en cinco provincias y el Distrito Nacional debido a los daños ocasionados, el Gobierno mantiene presencia permanente en las zonas afectadas, dando continuidad a la asistencia y respuesta directa a las familias”, concluyó el director general de DASAC.