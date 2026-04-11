Defensa Civil dispone 2,742 albergues ante lluvias y provincias en alerta

Juan Salas: «Defensa Civil activa protocolo y dispone 2,742 albergues ante lluvias»

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Santo Domingo.- El director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, activó este viernes el protocolo de actuación de la institución ante las lluvias pronosticadas para este fin de semana y las provincias en alerta verde y amarilla.

Al encabezar una reunión virtual con los 32 directores provinciales, Salas les instruyó a estar atentos a las condiciones climatológicas y a coordinar acciones desde los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR) de las localidades que encabezan los gobernadores a nivel provincial y los alcaldes y alcaldesas en los municipios.

“La prioridad es salvar vidas. Nuestro equipo está listo para realizar evacuaciones y perifoneos preventivos en aquellas localidades donde se ha declarado la alerta amarilla”, dijo Salas.

El también presidente de la Comisión Nacional de Emergencias informó que la Defensa Civil pone a disposición de la población unos 2,742 albergues a nivel nacional, para ser usados en caso de ser necesario.

Invitó a consultar el listado a través de la página web institucional www.defensacivil.gob.do y al escanear un código QR publicado en las redes sociales, preparado para esos fines.

Ante las precipitaciones que se esperan, recomendó a las personas no intentar cruzar ríos o cañadas desbordadas, permanecer en zonas seguras y seguir las indicaciones oficiales. Además, llamar al 9-1-1 o a la Defensa Civil al 809-472-8617 ante cualquier emergencia.