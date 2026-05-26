Raquel Peña participa en encuentro empresarial de Capex y resalta visión de futuro para la República Dominicana

El almuerzo-conferencia tuvo como orador principal al empresario turístico Frank Rainieri.

Fuente Externa

Santiago, RD. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, asistió este martes al almuerzo empresarial “Construyendo Futuro desde la Visión Empresarial”, organizado por el Centro de Innovación y Capacitación Profesional (Capex), y que tuvo como invitado principal al fundador del Grupo Puntacana, Frank Rainieri.

A su llegada, la vicepresidenta destacó que el encuentro representa un espacio valioso para reflexionar sobre el futuro económico del país desde la experiencia y la visión de líderes empresariales que han contribuido a transformar sectores estratégicos de la República Dominicana.

“Rainieri es un hombre grande de la República Dominicana que viene a transmitir su experiencia y como él ve también el futuro de la República Dominicana”, manifestó Peña a la prensa.

La vicemandataria también abordó el contexto económico internacional y afirmó que el Gobierno del presidente Luis Abinader mantiene un seguimiento permanente a los escenarios globales, impulsando medidas orientadas a proteger la estabilidad económica y a los sectores más vulnerables de la población.

El encuentro empresarial fue concebido como un espacio para generar conversaciones sobre liderazgo, innovación, desarrollo y oportunidades de crecimiento para el país, tomando como referencia la trayectoria y experiencia de Frank Rainieri en la consolidación de uno de los proyectos turísticos más importantes de la región.

Durante su intervención, Rainieri compartió reflexiones sobre los inicios de Punta Cana y los desafíos que enfrentó para desarrollar el proyecto en una zona que entonces carecía de infraestructura y conectividad.

“Algunos lo llaman oportunidad, otros lo llaman suerte; yo lo llamo visión”, expresó el empresario turístico al referirse a la determinación que impulsó el desarrollo de Punta Cana.

Rainieri destacó además que el crecimiento alcanzado ha sido resultado del trabajo constante, la capacidad de adaptación y la construcción de alianzas estratégicas, insistiendo en que el desarrollo sostenible requiere planificación, confianza y compromiso a largo plazo.

Asimismo, exhortó al sector privado dominicano a continuar apostando por áreas con alto potencial para el país, como la manufactura, la industria farmacéutica, la industrialización agrícola y la producción nacional con valor agregado.

De su lado, el presidente del Consejo Directivo de Funcapex, Miguel Lama, reconoció la trayectoria de Rainieri y valoró su impacto en la transformación del turismo dominicano y en la proyección internacional del país.

La actividad, celebrada en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, reunió a empresarios, representantes del sector productivo, autoridades y líderes de distintos sectores nacionales.