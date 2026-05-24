Por Julia Flores

Santo Domingo, República Dominicana. El director del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), David Herrera Díaz, encabezó este sábado la inauguración de la feria “Inespre está de Madre” en el sector Cristo Rey.

Decenas de personas se dieron cita en el Cristo Park para aprovechar la amplia gama de productos que el organismo puso a disposición de la población.

Herrera Díaz explicó que la iniciativa busca que las madres y todas las familias dominicanas tengan una opción para adquirir productos de calidad y con garantía de inocuidad a precios asequibles.

El funcionario sostuvo que las ventas se extenderán hasta este domingo, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

De igual forma, detalló que entre los productos ofertados figuran pollo, huevos, papa, arroz selecto, aceite, guandules verdes y enlatados, distintos tipos de habichuelas, guineos verdes, plátanos, cebolla, ajo, pastas alimenticias, leche de coco y evaporada, maíz dulce, casabe, sal molida, entre otros artículos de la canasta básica.

Asimismo, indicó que, de forma simultánea con la feria, la población tuvo acceso este sábado a productos vendidos directamente del productor al consumidor a través de los 27 mercados que opera el Inespre en igual número de demarcaciones, así como mediante las bodegas móviles diseminadas en distintos puntos del país.

Precisó que con estas iniciativas el Inespre continúa aportando al programa Hambre Cero que ejecuta la Presidencia de la República.

David Herrera Díaz invitó a la población a darse cita en el Cristo Park, del sector Cristo Rey, para aprovechar las ofertas de productos que ofrece el Inespre.

En la apertura de la feria estuvieron presentes, Luis Jiminían, subdirector de la Clínica Cruz Jiminia; Eduardo Herrera,gobernador de Cristo Park;José Bernabé, director de Comercializacion;Aníbal Rosario, director de Programas;Euler Castillo, encargado nacional de Mercados de Productores; Erika Pilarte, encargada del Departamento de Bodegas Móviles y Federico de Jesús Saldaña, director agropecuario de Normas y Tecnología Alimentaria.