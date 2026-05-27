Banco Central dice economía dominicana crece 4.0 % en primeros cuatro meses de 2026

Por La Redaccion

La economía de la República Dominicana registró un crecimiento acumulado de 4.0 % entre enero y abril de 2026, de acuerdo con cifras preliminares del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

El informe señala que solo en abril el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) mostró una variación interanual de 3.8 %, superior al 1.7 % registrado en abril de 2025.

Entre los sectores que impulsaron el crecimiento económico se destacan minería, con un aumento de 10.7 %; construcción, 4.6 %; manufactura de zonas francas, 3.7 %; manufactura local, 3.6 % y el sector servicios, que en conjunto creció 4.4 %.

Dentro de los servicios sobresalieron las actividades financieras con un crecimiento de 6.2 %, así como hoteles, bares y restaurantes, que aumentaron 5.9 %.

El Banco Central explicó que el desempeño económico ocurre en medio de un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, situación que ha provocado aumentos en los precios del petróleo y mayores costos de transporte a nivel global.

En el área turística, el informe destaca que más de 2.6 millones de pasajeros no residentes llegaron al país por vía aérea durante el primer trimestre de 2026. Además, marzo se convirtió en el primer mes en superar los 900 mil visitantes aéreos.

La institución también informó que el crédito al sector construcción aumentó 26.1 % hasta abril, impulsado principalmente por proyectos comerciales, turísticos y residenciales desarrollados por el sector privado.

Economía dominicana registra crecimiento promedio de 4.0 % en enero-abril 2026

Mientras, la actividad minera mostró un fuerte crecimiento debido al aumento en la extracción de oro y plata, y las zonas francas reflejaron un incremento de 4.3 % en sus exportaciones.

El Banco Central indicó que continuará monitoreando el comportamiento de la economía dominicana ante la incertidumbre internacional, manteniendo políticas orientadas a preservar la estabilidad de precios y las condiciones macroeconómicas del país.