La Nacional celebra encuentro con sus clientes de tarjeta Visa Platinum

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Santo Domingo, R.D.. La Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos celebró un encuentro con sus clientes de Visa Platinum La Nacional, una tarjeta de crédito que ofrece beneficios diferenciados, respaldo total y una atención altamente personalizada a los usuarios.

Este producto, dirigido a un segmento premium, responde a la estrategia de la institución de elevar la experiencia de sus clientes, con una tarjeta que combina beneficios especiales en compras, protección integral y acceso preferencial a servicios exclusivos, tanto a nivel local como internacional.

“En La Nacional creemos firmemente en el progreso financiero de las personas y las familias, sin importar en qué etapa se encuentren. La tarjeta Visa Platinum es una herramienta para quienes han avanzado en ese camino y buscan nuevas oportunidades para seguir creciendo”, expresó Gustavo Zuluaga Alam, vicepresidente ejecutivo de la Asociación, al dar la bienvenida.

El country manager de Visa República Dominicana, Gustavo Turquía, destacó la relación de 28 años con La Nacional, la cual refleja una visión compartida, ‘’de seguir desarrollando propuestas que aporten valor tangible y fortalezcan la experiencia del cliente en cada interacción’’. Indicó que la tarjeta Visa Platinum La Nacional es fruto del esfuerzo conjunto por construir una experiencia integral, “que combine aceptación global, seguridad, asistencias, protección en compras y acceso a servicios diseñados para quienes valoran su tiempo, la tranquilidad y los detalles”.

Tomás Pimentel, vicepresidente de Negocios y Mercadeo de La Nacional, resaltó que con la tarjeta Visa Platinum la entidad consolida su oferta de valor con una solución “que nos permite crecer, diversificarnos y responder con mayor precisión a las demandas de un mercado cada vez más dinámico”.

Wendy Salazar, gerente de Productos de la entidad explicó los múltiples beneficios de la tarjeta, destacando la membresía Before Boarding con accesos a salas VIP de aeropuertos y devolución en aerolíneas, hoteles, compras internacionales y restaurantes, además de la acumulación de “Facilitos” en cada consumo.

Salazar resaltó también el respaldo global de Visa, incluyendo hasta 35 por ciento de devolución por compras en Estados Unidos, garantía extendida, asistencia médica internacional, servicio de concierge y acceso a Visa Luxury Hotel Collection.

Con su tarjeta Visa Platinum, La Nacional reafirma su misión de proveer soluciones financieras que generen valor sostenible, fortaleciendo relaciones de largo plazo con sus clientes y contribuyendo al desarrollo económico a través de productos diseñados para impulsar bienestar, confianza y crecimiento.

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