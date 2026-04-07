Por Yulisa Francisca Matos

Santo Domingo, RD. – Las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas aumentaron en RD$1,328.30 millones durante marzo de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos oficiales.

En ese mes, la entidad recaudó RD$23,235.32 millones, superando los RD$21,907.02 millones registrados en marzo de 2025. El promedio diario de recaudación se mantuvo en RD$1,056.15 millones.

Estos resultados se produjeron en un contexto internacional marcado por tensiones en el Medio Oriente, lo que —según la institución— no impidió el crecimiento de los ingresos fiscales.

Cumplimiento de metas

Las recaudaciones de marzo representaron un superávit de RD$310.63 millones respecto a lo estimado, con un nivel de cumplimiento de 101.35 %.

De acuerdo con la DGA, estos resultados responden a las directrices de su director general, Nelson Arroyo, orientadas a fortalecer el equilibrio fiscal y presupuestario.

Dinamismo en las importaciones

En cuanto a la actividad comercial, se reportó la importación de 29,785 contenedores bajo el régimen nacional durante marzo, lo que representa un crecimiento interanual de 15.06 %, indicador del dinamismo de la demanda interna.

Resultados del primer trimestre

En el período enero-marzo de 2026, la DGA alcanzó una recaudación total de RD$62,870.54 millones, con un promedio diario de RD$1,065 millones.

Esto representa un incremento interanual de RD$1,323.84 millones, constituyendo —según la institución— el mejor desempeño histórico para un primer trimestre.

Asimismo, en ese período se registraron 74,661 contenedores importados, lo que equivale a un crecimiento de 2.04 % en comparación con el mismo trimestre de 2025.