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Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) asestó un duro golpe contra la comercialización de productos en mal estado y el comercio ilícito en el país, al retirar del mercado más de cinco millones de unidades no aptas para el consumo humano durante el primer trimestre de este año 2026.

El director de la entidad, Eddy Alcántara, calificó la cifra como “histórica y sin precedentes”, advirtiendo que estos operativos buscan proteger la salud de la población y frenar prácticas ilegales que ponen en riesgo la vida de los consumidores.

“No vamos a permitir que comerciantes irresponsables jueguen con la salud del pueblo dominicano. Estamos actuando con firmeza y sin contemplaciones contra quienes venden productos vencidos, adulterados, sin etiquetado o introducidos ilegalmente al país”, expresó Alcántara.

Dijo que los decomisos se realizaron en supermercados, colmados y almacenes de distintas provincias, como parte de intensos operativos de inspección desplegados a nivel nacional.

Señaló que esas mercancías fueron retiradas por múltiples irregularidades, entre las que citó fechas de vencimiento expiradas, latas oxidadas o abolladas, falta de etiquetado, presencia de plagas, estado de descomposición y productos falsificados o adulterados.

Entre los alimentos incautados figuran arroz, habichuelas, sardinas, harinas, leches enlatadas, sopas instantáneas, mantequilla, quesos, jugos y salsas, todos considerados un grave riesgo sanitario.

Productos ilícitos

El director ejecutivo de Pro Consumidor dijo que, en el ámbito de los ilícitos, esa entidad también decomisó miles de unidades de cigarrillos, cigarros y bebidas alcohólicas -incluyendo whisky y ron- introducidas de contrabando o falsificadas.

“Hay que decir que seguimos enfrentando mafias que falsifican bebidas y ponen en circulación productos adulterados que pueden causar daños severos e incluso la muerte, como ocurría hace unos años, que morían decenas de personas por alcohol adulterado”, enfatizó Alcántara.

Aseguró en ese sentido, que las muertes por alcohol adulterado han sido reducidas prácticamente a cero, “gracias a la exitosa labor de intensiva inspección y fiscalización en todo el territorio nacional”.

El funcionario subrayó que estas acciones se ejecutan en estricto apego a la Ley No. 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, reafirmando el compromiso institucional de garantizar la seguridad y calidad de los productos disponibles en el mercado.

“Nuestro deber es claro: proteger al consumidor. Y lo estamos cumpliendo con determinación, enfrentando tanto la negligencia como el crimen organizado que atenta contra la salud pública”, destacó.

Eddy Alcántara reiteró que los operativos continuarán de forma permanente en todo el país, mientras exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad que vean en los establecimientos comerciales “para nosotros actuar de inmediato”.