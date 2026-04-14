Ricardo de los Santos califica de preocupante para la economía del país incrementos del precio del petróleo

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SANTO DOMINGO. – El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, calificó de preocupante las alzas en los precios de los combustibles, que se han producido en las últimas semanas, debido a que estos aumentos afectan a todo el aparato reproductivo del país, especialmente al sector transporte.

Dijo estar esperanzado de que el conflicto existente entre Estados Unidos e Irán culmine en el menor tiempo posible, y que todos estos aumentos generados retornen a su normalidad.

“El tema del aumento de los combustibles es algo que nosotros no tenemos forma de controlar, porque esta problemática existente afecta el precio del petróleo, el país es dependiente de Medio Oriente para abastecerse de estos carburantes. Esperemos que culmine cuanto antes”, expresó De los Santos.

Al ser abordado por los medios de comunicación que cubren la fuente del Congreso el presidente de la Cámara Alta también respaldó la decisión del presidente Luis Abinader de declarar en estado de emergencia varias provincias del país, incluyendo el Distrito Nacional, debido a las fuertes lluvias ocurridas en los últimos días.

Aclaró que el actual gobierno es el único que ha prestado importancia al tema de la transparencia, y que ha sido el “único gobierno, que ha destituido funcionarios públicos, por falta de transparencia. Si algo no se puede cuestionar a este gobierno es el tema de la transparencia”.

El presidente del Senado también fue abordado sobre el tema del dialogo nacional, entre el Gobierno y la oposición. Sobre las críticas hechas por el expresidente Danilo Medina, dijo que estos encuentros se realizan para crear una ruta de trabajo, acordada por las partes, y que la agenda se va definiendo de manera coordinada con las partes participantes.