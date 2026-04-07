ITLA y Fortinet fortalecen alianza estratégica para impulsar la ciberseguridad en República Dominicana

La iniciativa contempla certificaciones internacionales, programas conjuntos y el desarrollo de talento especializado.

Santo Domingo. – El Instituto Tecnológico de las Américas y la empresa global de ciberseguridad Fortinet avanzan en la consolidación de una alianza estratégica orientada a fortalecer la formación tecnológica en la República Dominicana, con énfasis en la seguridad informática.

Durante un encuentro, representantes de ambas entidades exploraron oportunidades de cooperación académica y técnica, con el objetivo de integrar contenidos especializados, certificaciones internacionales y programas conjuntos, alineados con las demandas actuales del mercado laboral.

El rector del ITLA, Jimmy Rosario, afirmó que esta alianza reafirma el compromiso institucional con una educación de clase mundial. “Estamos enfocados en formar los profesionales que el país y la región requieren para enfrentar los retos del entorno digital”, expresó.

ITLA y Policía Nacional refuerzan cooperación contra el ciberdelito De su lado, Hans Fermín, vicepresidente para la Región Norte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe de Fortinet, destacó el valor de la educación en la construcción de un ecosistema digital seguro. “Esta colaboración representa una apuesta estratégica por el futuro de la República Dominicana y la región”, señaló.

La propuesta contempla diversos ejes estratégicos, entre los que se destacan la incorporación de certificaciones de Fortinet en la oferta académica del ITLA, el fortalecimiento del talento especializado en seguridad informática y la implementación de iniciativas de capacitación, investigación y extensión.

Asimismo, se prevé la realización de hackatones y competencias estudiantiles enfocadas en ciberseguridad, con el propósito de promover el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades prácticas. La alianza también busca estrechar la vinculación entre la academia y la industria, garantizando que los egresados cuenten con las competencias necesarias para afrontar los desafíos del sector tecnológico.

Fortinet, reconocida como una de las principales compañías de ciberseguridad a nivel global, ofrece soluciones para la protección de redes, infraestructuras críticas y entornos digitales en más de 190 países. Su portafolio incluye tecnologías avanzadas, como firewalls de próxima generación, sistemas de detección de amenazas y plataformas de formación certificada, consolidando la ciberseguridad como un pilar esencial de la economía digital.

En el encuentro también participaron, por el ITLA, el vicerrector Juan Matos, y por Fortinet, Claudio Núñez y Luis Cristian.