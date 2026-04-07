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Santo Domingo, R.D.. – La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación obtuvo el tercer lugar en el Ranking de Informes de Autoevaluación del Desempeño Físico-Financiero 2025, destacándose por su eficiencia en la ejecución presupuestaria.

El reconocimiento fue otorgado por la Dirección General de Presupuesto, que evaluó a un total de 25 instituciones públicas como parte de sus iniciativas para fortalecer la gestión estatal.

La posición alcanzada por la Digecac refleja su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos, así como con la mejora continua de sus procesos administrativos y operativos.

Este ranking forma parte de los esfuerzos de la Digepres para promover la transparencia, la rendición de cuentas y el desempeño eficiente en las instituciones gubernamentales, contribuyendo a una gestión pública más efectiva en beneficio de la ciudadanía.

Con este resultado, la Digecac reafirma su compromiso de continuar implementando buenas prácticas que impulsen el desarrollo y embellecimiento de las principales vías del país, garantizando una administración eficiente y alineada con estándares de calidad.

“Expresamos un merecido reconocimiento a la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación por el destacado desempeño evidenciado en el proceso de elaboración y remisión del Informe de Autoevaluación del Desempeño Físico-Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2025”, señala la comunicación oficial.

Asimismo, la Digepres valoró el desempeño, esfuerzo y dedicación del equipo directivo, técnico y financiero de la Digecac, destacando su contribución al fortalecimiento de la calidad del gasto público y a la mejora de los servicios que el Estado ofrece a la población.