Inicia este lunes evaluación docente que abre paso a incentivos

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Santo Domingo. – El Secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de la Evaluación Docente, Prof. Menegildo De La Rosa, informó que el proceso de Evaluación del Desempeño Docente entra en su etapa decisiva, este Lunes 20 de abril marcando un momento clave para que miles de educadores accedan a importantes incentivos salariales.

Durante su participación en el programa La Voz del CEN, transmitido a través del canal de YouTube oficial de la ADP, La Voz Docente Media, De La Rosa explicó que del 20 al 25 de abril se desarrollará la quinta etapa del proceso: Ejercicio de rendimiento profesional, una prueba digital de 45 minutos que será aplicada en centros sedes, que han sido habilitados en los 122 distritos educativos y las 18 regionales que componen el territorio nacional.

El dirigente gremial, aseveró que la prueba de rendimiento profesional está basada en los estándares del sistema educativo, el conocimiento del currículo y las dimensiones del conocimiento docente.

Esta fase organizada en cuatro tandas diarias representa un componente fundamental dentro del sistema de evaluación, especialmente para psicólogos, orientadores, coordinadores pedagógicos, directores, bibliotecarios y técnicos docentes, quienes en su mayoría concluirán aquí su proceso evaluativo.

“Estamos en la hora cero. Una parte significativa del personal docente y técnico culminará en esta etapa, lo que permitirá avanzar rápidamente hacia la asignación de incentivos de acuerdo con los resultados obtenidos”, afirmó el dirigente magisterial.

“El acompañamiento está garantizado, pero el resultado depende del compromiso individual de cada maestro. Prepararse es la clave para lograr una evaluación exitosa”, subrayó.

Maestros aspiran a recibir incentivos antes del 30 de junio, día del Maestro.

Los incentivos dependen de la categoría obtenida en la evaluación. Los docentes que alcancen la calificación de excelente podrán recibir hasta un 32 % de incentivo salarial, mientras que otras categorías también contemplan incrementos proporcionales.

De La Rosa enfatizó que la aspiración debe ser alcanzar las categorías de “excelente” o “muy bueno”, ya que estas permiten obtener incentivos de hasta un 32% del salario base.

Las autoridades del MINERD estiman que toda la evaluación podría concluir entre el 15 y el 20 de mayo, lo que permitiría realizar los cálculos correspondientes para el pago de incentivos salariales antes del Día del Maestro que se celebra el 30 de junio.