Dío Astacio rinde cuentas ante el Concejo de Regidores

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Santo Domingo Este.– En un ejercicio de transparencia sin precedentes, el alcalde, Dío Astacio, presentó su segundo informe de rendición de cuentas (2025-2026), reafirmando que su gestión ha logrado transformar a Santo Domingo Este, en una ciudad modelo de orden y eficiencia. Bajo la premisa de que «gobernar es organizar», el ejecutivo municipal entregó un documento físico completo de toda la información institucional al Concejo de Regidores, donde resaltó la ejecución de más de RD$3,473 millones, equivalente al 90 % del presupuesto aprobado, demostrando que hoy cada centavo público tiene un respaldo verificable.

Durante el acto, el alcalde Astacio explicó que el cabildo refleja una administración orientada a resultados y al fortalecimiento de la sostenibilidad financiera, logrando un crecimiento del 20% en los ingresos municipales mediante una recaudación organizada y sin aumentar impuestos.

Un hito de justicia social y sensibilidad humana fue el pago de más de RD$85 millones en prestaciones laborales a 1,300 ex colaboradores de gestiones pasadas que habían sido olvidados.

«Hemos administrado la escasez con disciplina para devolverle la dignidad a quienes sirvieron a nuestra ciudad», afirmó el alcalde.

Dío Astacio destacó que el municipio ha alcanzado posiciones históricas en el ranking nacional, logrando el 1er lugar en el SISMAP de Servicios con un 100% de cumplimiento sostenido. Este avance no es fruto de la casualidad, sino de un sistema que permitió escalar de un 57% a superar el 90% en el SISMAP General. Astacio enfatizó que estos indicadores no son solo números fríos, sino la validación técnica de una administración que hoy es referente de confianza para el Estado dominicano y orgullo para los munícipes.

Uno de los logros más impactantes fue la revolución en el aseo urbano, donde se gestionaron 478,240 toneladas de residuos sólidos, alcanzando una cobertura del 93.5% de los hogares. Gracias a un modelo que incluyó trimotos para zonas de difícil acceso y una innovadora estrategia de contenedores hoy replicada internacionalmente, se evitó que 120,000 toneladas de basura terminaran en el río Ozama. Actualmente, el 84% de los ciudadanos se declara satisfecho con la frecuencia y calidad del servicio.

En otro orden, el alcalde informó que en materia de infraestructura, dijo que se ejecutaron más de 350 obras, entre ellas la construcción de más de 80 kilómetros de aceras y contenes, el asfaltado de 65 vías y el remozamiento de 45 parques y espacios públicos.

El ordenamiento territorial también marcó un antes y un después. Con más de 1,600 servicios de permisología y una vigilancia estricta, se paralizaron 316 obras irregulares que amenazaban el crecimiento organizado de la ciudad. El alcalde subrayó que una ciudad que crece sin orden crece con problemas, por lo que se ha fortalecido la autoridad urbana para asegurar que cada nueva construcción contribuya a un entorno digno y seguro para los barrios.

Mientras que en la recuperación del espacio público fue otro eje central, con más de 4,190 intervenciones para retirar chatarras y estructuras ilegales que obstruían el paso de los peatones. Dío Astacio explicó que liberar las aceras es devolverle la libertad y la seguridad a la gente. «Donde antes había abandono y peligro, hoy hay espacio para el ciudadano». Estas acciones, respaldadas por un control territorial permanente, han permitido gestionar con éxito más de mil denuncias ciudadanas.

La gobernanza participativa conectó la gestión con el corazón del municipio a través de 1,018 asambleas comunitarias en las que participaron más de 51,000 ciudadanos. Este proceso permitió levantar un «Mapa de Necesidades» real, donde los vecinos decidieron directamente en qué invertir los recursos del Presupuesto Participativo. Además, las Mesas de Seguridad y Género se consolidaron como espacios vivos donde autoridades y líderes enfrentan juntos los desafíos más sensibles de la comunidad.

En el ámbito educativo, destacó la implementación del Programa de Oportunidades para el Aprendizaje (PROA), a través del cual han sido beneficiados más de 2,000 estudiantes con formación técnica y programas de capacitación, sumado a la entrega de cientos de becas técnicas y profesionales, mientras que en salud se desarrollaron jornadas médicas que beneficiaron a más de 10,000 personas.

Finalmente, el alcalde cerró su intervención reafirmando que Santo Domingo Este, «La Costa del Faro», ha pasado de ser una gestión cerrada a una de gobernanza abierta y documentada. Con un llamado a la unidad, Astacio aseguró que el municipio no volverá al desorden, pues hoy cuenta con una base institucional robusta, finanzas sanas y una ciudadanía que ha recuperado la confianza en su gobierno local, trabajando sin descanso por el bienestar social de todos.