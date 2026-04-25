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La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) reiteró que los operativos de fiscalización que se desarrollan en todo el territorio nacional están dirigidos a todos los actores viales, incluyendo motociclistas, conductores de vehículos livianos y transporte de carga, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Ley No. 63-17 y preservar la seguridad vial.

El subdirector operativo de la DIGESETT, coronel Salvador Moreno Jaquez, P.N., explicó que los operativos no están enfocados en un solo sector, sino en todos los usuarios de la vía. “Nuestros operativos se ejecutan de manera rutinaria en todo el país y abarcan a todos los conductores, sin distinción. No se trata de perseguir a un sector en particular, sino de hacer cumplir la ley para salvar vidas”, expresó el subdirector.

Asimismo, el alto oficial señaló que la institución mantiene una labor firme pero equilibrada, combinando la fiscalización con la orientación ciudadana.

“Estamos trabajando en las calles, pero también orientando a los conductores sobre la educación vial. Nuestro objetivo principal es prevenir accidentes y crear conciencia en la población sobre la importancia de respetar las normas de tránsito”, agregó.

En ese sentido, la DIGESETT informó que continúa realizando operativos preventivos y de control en distintas vías del país, al tiempo que exhorta a los conductores respetar las normas de tránsito y a no poner en riesgo sus vida, ni la de los demás.