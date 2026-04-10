IDAC recertificado en calidad, seguridad y gestión ambiental

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Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) recibió esta tarde la recertificación en las normas ISO 9001 de Gestión de Calidad, ISO 45001 de Seguridad y Salud en el Trabajo y ISO 14001 del Sistema de Gestión Ambiental, reafirmando su compromiso con la excelencia institucional y la mejora continua.

Este logro fortalece los procesos internos de la institución bajo altos estándares de calidad, promoviendo una cultura organizacional orientada a la eficiencia, la seguridad laboral y la protección del medioambiente, en beneficio del desarrollo sostenible de la aviación civil dominicana.

Al recibir los documentos, el director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán, destacó la importancia de estas certificaciones, las cuales evidencian el firme interés de la institución en ofrecer servicios confiables y seguros, con un enfoque responsable hacia la sostenibilidad ambiental.

“Creemos que estas certificaciones son verdaderamente importantes porque fortalecen la calidad de los servicios que ofrecemos y reconocen el esfuerzo y la dedicación de nuestros colaboradores en favor de un sector tan estratégico como la aviación”, manifestó durante el acto, que contó con la presencia de directores de distintas áreas de la institución.

Los certificados fueron emitidos por Alejandro Peraza, Stephany Brewker y Ana Patricia Sánchez, representantes de la casa certificadora SGS Panamá Control Services Inc., empresa con más de 145 años de experiencia en consultoría, servicios profesionales y laboratorios de pruebas.