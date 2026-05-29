Motociclista será enviado al Ministerio Público por agredir agentes de la DIGESETT en Villa Mella

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La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) informó que será sometido a la acción de la justicia un conductor de motocicleta involucrado en un incidente registrado durante un operativo de fiscalización realizado en el sector de Villa Mella, luego de protagonizar una agresión contra agentes actuantes de la institución.

De acuerdo con el informe preliminar, el ciudadano fue mandado a detener la marcha tras cometer una infracción a la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, al cruzar un semáforo en luz roja, poniendo en riesgo su integridad, la de los agentes y la de otros usuarios de la vía.

Al momento de ser intervenido por miembros de la DIGESETT, se le requirió la documentación correspondiente del vehículo y personal, negándose a presentarla y manifestando no portarla, razón por la cual la motocicleta fue retenida conforme a los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

Posteriormente, al concluir el operativo, el conductor regresó al lugar acompañado de un menor de edad y ambos abordaron la grúa que transportaba la motocicleta retenida, adoptando una conducta agresiva y desafiante contra los agentes responsables del procedimiento.

Ante esta situación, los miembros actuantes procedieron de manera oportuna y en estricto apego a los protocolos institucionales, logrando controlar el incidente y efectuar la detención del ciudadano, quien será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

En relación con el menor de edad involucrado, este fue entregado a sus familiares conforme a los procedimientos de protección establecidos, mientras que la motocicleta fue trasladada al Centro de Retención Vehicular de La Cuaba.

La DIGESETT reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Ley 63-17, la preservación del orden y la seguridad vial, así como con el respeto a los derechos ciudadanos en cada una de las intervenciones realizadas por sus agentes en todo el territorio nacional.