Fuente Externa

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), como parte de las iniciativas impulsadas para fortalecer la seguridad vial en la República Dominicana y continuar avanzando en su proceso de transformación institucional, en coordinación con la dirección de cooperación Internacional, gestionó su inclusión en la red de policías de tránsito IBERVIAPOL, integrado por países de Iberoamérica y Europa.

Esta red tiene como objetivo fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad vial y tránsito entre los países participantes, mediante el intercambio de información, el desarrollo de protocolos compartidos, la promoción de herramientas tecnológicas interoperables y el impulso de proyectos y campañas regionales.

Estas acciones son desarrolladas a través del “Primer Encuentro Técnico del Planeamiento y Ejecución de la red de policías de tránsito IBERVIAPOL”, organizado por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC), con la participación del director de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez, P.N.

Con esta integración, la DIGESETT fortalece los lazos de cooperación internacional que permitirán ampliar el acceso a capacitaciones especializadas, el intercambio de buenas prácticas y la implementación de nuevas tecnologías aplicadas a la gestión del tránsito y la seguridad vial.

Asimismo, el general Cruz Méndez, P.N., estuvo presente en el acto de clausura del VIII Máster de Seguridad Vial y Tráfico, donde el coronel Leuribis A. Mancebo, director regional norte de la DIGESETT, se graduó satisfactoriamente en España, reafirmando el compromiso institucional con la formación continua, la modernización y el fortalecimiento de las capacidades operativas del personal encargado de la regulación y seguridad vial.

En la red de policías de tránsito IBERVIAPOL participaron también, fuerzas policiales responsables de la vigilancia y seguridad del tránsito de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Panamá, Perú, Portugal y Uruguay, promoviendo una visión conjunta para avanzar hacia una movilidad más segura, sostenible y humana.