Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al reflexionar sobre las estadísticas de la violencia de género, intrafamiliar y sexual en el país, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, exhortó a toda la población a contribuir al fortalecimiento de una cultura de paz desde el cuidado de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y desde la escuela que construye ciudadanía.

Reynoso se refirió al tema al dejar en funcionamiento la nueva Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, así como la oficina del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic) en Hato Mayor, con el objetivo de garantizar un acceso más oportuno a la justicia y una mayor seguridad a toda la ciudadanía.

“No podemos aspiramos a no tener tasa alta de conflictividad social si la principal fuente de la que se nutre la sociedad, es la familia, y no estamos trabajando en la familia, la escuela y la sociedad, que son las tres instituciones que forman un modelo de ser humano”, señaló la procuradora general, al referirse al tema de la violencia de género, intrafamiliar y sexual.

En el acto de inauguración de la unidad, localizada en la calle Palo Hincado, número 21, del sector La Guama, estuvieron presentes la gobernadora Maribel Simón, el senador Cristóbal Castillo y el viceministro de Presupuesto, José Rijo Presbot. Asimismo, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Ana Andrea Villa Camacho, titular de la Dirección Nacional contra la Violencia de Género del Ministerio Público, y la fiscal titular de Hato Mayor Marleni Guante, el alcalde de ese municipio Amado de la Cruz.

El diácono Alcides Vásquez, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, tuvo a cargo la bendición de las instalaciones, las cuales dijo que llevarán a la comunidad de Hato Mayor paz y tranquilidad.

Durante el primer trimestre del año 2026, el Ministerio Público de la República Dominicana ha registrado un total de 17,525 denuncias a nivel nacional, lo que evidencia la magnitud de los casos vinculados a violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.

“Para que tengan una dimensión de lo que significa este delito en nuestra sociedad: en el 2025 recibimos más de 73 mil denuncias de violencia de género, intrafamiliar y sexual”, dijo Reynoso.

Insistió en la construcción de un modelo de ser humano que cumpla el contrato social. “Ese contrato social que implícitamente se firma al nacer, en el que cumplimos deberes y el Estado garantiza derechos”.

Recordó que mes tras mes hay más denuncias de agresiones físicas, psicológicas, verbales y muchas veces no se dimensiona lo que significa la violencia intrafamiliar.

“La violencia intrafamiliar implica niños afectados que no se terminan de desarrollar por el impacto de esa violencia, implica que estamos supliendo a la sociedad de personas que entienden la violencia como el lenguaje para resolver los conflictos”, indicó, al tiempo de advertir que la violencia jamás será la vía correcta para la solución de los conflictos.

Fiscalía comunitaria para Sabana de la Mar

Tras destacar las acciones para mejorar los servicios en Hato Mayor, la procuradora general resaltó que se dotó a la provincia de una ambulancia para levantar los cadáveres y de personal médico.

“Hoy públicamente hacemos el compromiso y, hemos dicho que tenemos los fondos reservados, para que el municipio de Sabana de la Mar antes de salir el 2026 tenga su fiscalía comunitaria”, adelantó.

“Hasta hoy muchas víctimas de Hato Mayor debían enfrentar, no solo el trauma de la agresión, sino de la distancia o los recursos para recibir atención especializada. Estas oficinas nacen del reconocimiento a esa necesidad y ofrecerán a partir de hoy un espacio donde además de la Unidad Integral para la Atención a la Violencia van a tener la Oficina de Atención y Representación para las Víctimas (Relevic)”, dijo Reynoso.

La procuradora general explicó que toda aquella víctima que no tenga recursos para costear un abogado va a tener una representación legal gratuita. “Relevic se encargará, también, como uno de nuestros proyectos, de garantizar junto a la unidad la calidad de ese servicio”, dijo.

“En nuestra gestión es tan importante el caso que ocurre en cualquiera paraje o sección del municipio más lejano como el que ocurre en la parte céntrica del Distrito Nacional”, indicó, al resaltar que la Constitución exige que el acceso a la justicia sea igual para todos.

“Las víctimas son sujetos de derecho que merecen respeto, empatía, protección integral y no esperar a que las personas en su estado de vulnerabilidad tengan que sortear la barrera de un sistema de justicia rígido y que se preocupa más por cumplir el procedimiento que por tutelar el derecho”, explicó.

“Traer este espacio a Hato Mayor es un ejemplo vivo de nuestra visión: acercar la justicia donde vive la gente, acercar el servicio donde están las personas, porque una justicia que llega tarde o que llega lejos, no es justicia, es otra forma de exclusión”, resaltó. “Aquí en estas oficinas -añadió- las personas serán escuchadas, primero, como ser humano, y luego como denunciante”.

De su lado, la fiscal titular de Hato Mayor, Marleni Guante, dijo que la unidad nace de la necesidad urgente de dar respuesta legal especializada y humana a la gente.

Indicó que la unidad trabajará en estrecha colaboración con la Policía Nacional, con la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Salud Pública y con toda la sociedad de Hato Mayor.

Con la apertura de la nueva unidad, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las víctimas y el combate de la violencia. La unidad contará con un equipo multidisciplinario compuesto por fiscales, psicólogos forenses, médicos forenses, trabajadora social, abogados y equipo de apoyo en las investigaciones, prevención, atención, investigación, y persecución, protección de los delitos de violencia de género y sexuales.

La institución del sistema de justicia destacó que esta nueva dependencia representa un avance significativo en el acceso de los ciudadanos a la justicia, al permitir un mayor acercamiento a los servicios especializados que se ofrecen a las víctimas, permitiendo garantizar una atención digna, oportuna y centrada en las personas para Hato Mayor, provincia que en 2022 tenía una población de 70,582 habitantes, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Para 2022 la ONE registró un índice de feminidad de 102 mujeres por cada 100 hombres para la provincia habitada entonces por 35,605 mujeres y 34,977 hombres.

El 73.32 % de su población (51,748 habitantes) se concentraba en Hato Mayor, el municipio cabecera de la provincia que lleva el mismo nombre.