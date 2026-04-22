Diez años de prisión para hombre que supuestamente violó a una niña en SDO

Por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Tras acoger la acusación del Ministerio Público, un tribunal de Santo Domingo Oeste condenó a 10 años de prisión a un hombre que supuestamente violó sexualmente a una niña de 11 años de edad en el sector Batey, de Manoguayabo.

Vila Cheri (Villa Cheri) fue condenado al pago de una multa de RD$200 mil, luego de establecerse con las pruebas aportadas por el órgano acusador, que violó varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 136-03 que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

El Ministerio Público solicitó al tribunal la imposición de una condena de 20 años de prisión y el pago de una multa de 10 salarios mínimos a favor del Estado dominicano.

De acuerdo con la denuncia del caso, ocurrido en el año 2024, Cheri violó a la niña donde ella residía. Al momento en que ocurrió el caso la víctima se encontraba junto a un hermano también menor de edad.

El proceso fue litigado por las fiscales Matti Noboa y Vilma Méndez en audiencia.

La víctima fue evaluada por el Departamento de Psicología del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), institución que estableció que el ahora condenado amenazó a la niña, advirtiéndole que le quitaría la vida a ella y a su madre si contaba los hechos.

El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, integrado por Juan Pablo Ortiz, Sandra Josefina Cruz Rosario y Nelcy Xiomara Ortega Ramírez, envió al procesado a cumplir la condena al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.