Con debate sobre «La comunicación efectiva de las decisiones constitucionales», TC inaugura diplomado dirigido a comunicadores

En el conversatorio participaron los magistrados del TC Manuel Ulises Bonnelly Vega y Sonia Díaz Inoa; el presidente y director del periódico Diario Libre, Aníbal de Castro, y el profesor, abogado y periodista Carlos Manuel Estrella

El diplomado cuenta con el aval académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), recinto Santiago

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SANTIAGO. El Tribunal Constitucional, a través de su Centro de Estudios Constitucionales, inició este lunes una nueva edición del Diplomado en Derecho y Justicia Constitucional para Comunicadores, dirigido a periodistas, líderes de opinión y profesionales de los medios de comunicación, con un panel de expertos que abordaron «La comunicación efectiva de las decisiones constitucionales».

Al dirigir unas palabras de motivación y agradecimiento, el magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez coordinador del Centro de Estudios Constitucionales, destacó que, con este diplomado, el TC persigue facilitar las herramientas necesarias para que los periodistas puedan interpretar el lenguaje judicial de las decisiones de esta alta corte.

El magistrado Bonnelly Vega también participó en el panel junto a la magistrada del TC Sonia Díaz Inoa; el presidente y director del periódico Diario Libre, Aníbal de Castro, y el profesor, abogado y periodista Carlos Manuel Estrella, que estuvo moderado por la Dra. Ylona de la Rocha, docente universitaria.

En el conversatorio, la magistrada Díaz Inoa se refirió a temas relacionados con el significado de los precedentes vinculantes y la importancia de comunicar con precisión y eficacia las decisiones de este alto tribunal. En ese sentido, destacó que es esencial la difusión y la comprensión de las sentencias y que los periodistas son los intermediarios para que el mensaje llegue con claridad.

«El Tribunal da una decisión con un lenguaje técnico y bueno; es a la prensa a la que le corresponde comunicarla, más allá de los mecanismos que tiene el Tribunal para comunicarse, la difusión en sí la hacen ustedes», afirmó.

La magistrada Díaz Inoa resaltó que TC debe avanzar hacia un lenguaje más claro, moderno y accesible, además de continuar fomentando una cultura de educación constitucional. También puso como ejemplo tribunales como el de Colombia, que acompañan sus decisiones con resúmenes elaborados en un lenguaje sencillo y en el que explican lo que se decidió y el porqué.

El magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega se refirió a la forma en que los ciudadanos pueden identificar el alcance jurídico de una sentencia constitucional, los errores conceptuales que podrían cometerse al leer una decisión constitucional y la forma en que el TC contribuye a la «pedagogía constitucional» desde los medios de comunicación.

Afirmó que el TC tiene un alto nivel de responsabilidad en los errores que con frecuencia se cometen al interpretar una sentencia, ya que la función pedagógica que tiene esta alta corte debe incluir cómo habla para hacerse entendible y evitar malas interpretaciones por parte de la comunidad jurídica y de la sociedad en general.

«El lenguaje llano que el Tribunal tiene que usar no es solo para los periodistas, sino para la comunidad llana en general, para la población en general, que es a la que nos debemos en primer lugar, porque nosotros nos debemos en primer lugar al pueblo», agregó.

De igual forma, el director del periódico «Diario Libre», Aníbal de Castro, abordó los temas relacionados con los retos que tienen los medios de comunicación en lo que se refiere a la divulgación de sentencias y las noticias referentes a la materia constitucional, las competencias mínimas que debería tener un comunicador para interpretar correctamente una decisión y las recomendaciones para mantener buenas prácticas que mejoren la cobertura y la difusión de los temas.

De Castro enfatizó que, para interpretar las sentencias del TC, es necesario que el periodista tenga un mínimo de razonamiento y, preferiblemente, que también tenga la carrera de abogado, para que sepa traducir y ver los elementos noticiosos que están en el documento. «Tener olfato periodístico, tener disciplina y dedicación para leer la sentencia por completo», señaló entre las recomendaciones que hizo el profesional.

«La República Dominicana dio un paso de avance, un paso hacia adelante con el establecimiento del Tribunal Constitucional. Estos pocos años que ha tenido, ha dado lecciones de ecuanimidad, de acometer problemas que son importantes en la sociedad; lo ha hecho con valentía, lo ha hecho con inteligencia. Las instituciones han funcionado perfectamente bien y, lamentablemente, es de lamentarse, que agencias del Estado sean las primeras en inobservar las decisiones del Tribunal Constitucional, lo que nos coloca a los periodistas en una situación hasta cierto punto difícil y embarazosa», resaltó.

En el encuentro, el periodista y abogado Carlos Manuel Estrella habló sobre cómo la forma en que se redactan las sentencias influye en su comprensión y cómo se podría traducir el razonamiento jurídico de una sentencia en un relato comprensible para un ciudadano promedio, así como sobre el papel que juega el contexto social, y el político, en la interpretación de una sentencia constitucional.

En ese sentido hizo referencia a que el periodista es como «correa de transmisión del mensaje», que debe de tomar la parte técnica de la sentencia y transmitir lo que quiere decir en un lenguaje sencillo. Destacó, además, que el comunicador debe conocer y entender las partes principales de las decisiones del TC: su estructura, las razones, antecedentes y las circunstancias que rodean el hecho.

«Las decisiones del Tribunal Constitucional garantizan la supremacía de la carta magna y, como se ha explicado antes, son precedentes vinculantes a todos los poderes públicos y órganos estatales, que conviene que sean informados y entendidos como tales en ejercicio de transparencia a cargo del órgano del Tribunal Constitucional, el órgano suprapoderes, y también ejercicio de control social por parte de los periodistas y medios de comunicación, como parte de la vida ciudadana en democracia y contrapeso de múltiples abusos muy evidentes que son asomos de abuso de autoridad», destacó.

Acerca del diplomado

Este diplomado, que cuenta con el aval académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), recinto Santiago, forma parte de los programas de capacitación en materia constitucional y afines implementados por el TC para capacitar en la difusión precisa y responsable de la información jurídica relativa a la Constitución y a la labor que desarrolla este órgano constitucional, bajo estándares de rigor técnico y ética informativa. Tiene una duración de dos meses, durante los cuales destacados profesionales del área jurídica y de la comunicación imparten las clases de sus nueve módulos.