Irán advierte a EE.UU. e Israel que recibirán una «lección más dura» si lanzan más ataques

RT.-Ante las «repetidas amenazas» del presidente estadounidense, Donald Trump, el portavoz del Cuartel General Central de las Khatam al Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, advirtió este martes que las Fuerzas Armadas de Irán están totalmente preparadas para responder y dar una «lección más dura» a Estados Unidos e Israel en caso de que se produzca un ataque contra la república islámica.

«Nuestras capaces y poderosas fuerzas llevan mucho tiempo en alerta máxima y con el dedo en el gatillo, de modo que, en caso de agresión o de cualquier acción contra el Irán islámico, atacarán de forma inmediata y con fuerza los objetivos previamente designados, y darán al agresivo Estados Unidos y al régimen sionista asesino de niños una lección más dura que nunca», se lee en un comunicado compartido por el vocero.

Este mismo martes, Trump anunció que prorroga el alto el fuego con Irán que debía expirar esta jornada, aunque ordenó a las Fuerzas Armadas de su país que continúen con el bloqueo naval a Teherán en el estrecho de Ormuz y que permanezcan preparadas y operativas.

Dos semanas de tregua

El pasado 7 de abril, EE.UU. e Irán pactaron una tregua de dos semanas y acordaron reabrir el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20 % del petróleo y del gas que se comercializa en el mundo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó el lunes que el vicepresidente J. D. Vance y su delegación se disponían a viajar a Islamabad (Pakistán) para una nueva ronda de conversaciones de paz con Irán. Sin embargo, según NYT, su viaje a la capital pakistaní fue suspendido después de que Teherán no respondiera a las posiciones planteadas por Washington.

Por su parte, Tasnim informó esta jornada que Teherán decidió no enviar su delegación a Islamabad y que, por ahora, no ve un horizonte para retomar las negociaciones. Según fuentes citadas, la nación persa aceptó el alto el fuego y las conversaciones posteriores sobre la base de un marco de 10 puntos que EE.UU. habría aceptado, pero después acusó a Washington de incumplimientos y de «exigencias» que, según esas fuentes, violaron el marco inicial.

Rusia también instó a las partes del conflicto a evitar un escenario de violencia en Oriente Medio y advirtió de que las consecuencias económicas para la región y para todo el mundo serían aún peores.