Trump anuncia la incautación de un buque de carga iraní

RT.-El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) ha proporcionado en un comunicado los detalles sobre el ataque y la incautación de un buque de carga iraní que tuvo lugar en medio de bloqueo del estrecho de Ormuz por Washington.

De acuerdo con el organismo, el incidente tuvo lugar este 19 de abril cuando el buque de carga con bandera iraní M/V Touska navegaba en el norte del mar Arábigo a 17 nudos en dirección a la ciudad iraní de Bandar Abbas.

«Las fuerzas estadounidenses emitieron múltiples advertencias e informaron al buque iraní de que estaba violando el bloqueo estadounidense. Tras seis horas de desobediencia a las repetidas advertencias de la tripulación del Touska, el Spruance ordenó la evacuación de la sala de máquinas» y a continuación disparó «varios proyectiles con un cañón MK 45 de 5 pulgadas» contra la sala, reza el comunicado.

«Posteriormente, infantes de marina estadounidenses de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines abordaron el buque, que permanece bajo custodia estadounidense», manifestó el organismo, agregando que las fuerzas estadounidenses actuaron de manera deliberada, profesional y proporcional para garantizar el cumplimiento» del bloqueo impuesto por Washington.

«Tenemos la custodia total del buque»

Anteriormente, Donald Trump anunció la incautación de un buque de carga iraní en el golfo de Omán. De acuerdo con sus palabras, el USS Spruance, un destructor de misiles guiados de la Armada de EE.UU., interceptó «un buque de carga con bandera iraní llamado Touska, de casi 275 metros de eslora y con un peso similar al de un portaviones» y le advirtió que se detuviera.

«El Touska está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su historial de actividades ilegales. Tenemos la custodia total del buque y estamos investigando su carga», concluyó.

Bloqueo naval a Irán y cierre de Ormuz

A pesar de que el pasado sábado arrancaron negociaciones en la capital pakistaní, Islamabad, para poner fin al conflicto, estas terminaron al día siguiente sin el resultado esperado.

En este contexto, Trump culpó del fracaso a la parte iraní que, según él, se negó a «renunciar a sus ambiciones nucleares». Además, el mandatario decidió bloquear el estrecho de Ormuz.

Israel y el Líbano pactaron el cese de hostilidades el jueves en Washington D.C., tras más de 6 semanas de enfrentamientos en territorio libanés.

Tras acordarse la tregua entre Israel y el Líbano, Teherán reabrió el estrecho de Ormuz el viernes; sin embargo, el sábado volvió a restablecer el control militar sobre todo el tránsito por la importante vía marítima debido a, según denuncia, las reiteradas violaciones y piratería por parte de EE.UU. bajo el pretexto del bloqueo naval.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Washington levante por completo el bloqueo naval. «Acercarse al estrecho de Ormuz se considerará cooperación con el enemigo y el buque infractor será atacado», subrayó.

Mientras, Donald Trump enfatizó que Teherán no podrá chantajear a Washington con decisiones sobre la importante vía marítima.