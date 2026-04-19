Irán dice hasta cuándo controlará el paso de buques por Ormuz

El estrecho es uno de los puntos clave del comercio energético global.

RT.-Irán anunció este sábado que mantendrá bajo supervisión el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz hasta el final definitivo de la guerra.

La Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional comunicó que el control iraní sobre esta ruta estratégica responde a preocupaciones de seguridad. Según el organismo, gran parte del equipamiento destinado a las bases militares estadounidenses en el golfo Pérsico transita por este estrecho, lo que representa «una amenaza para la seguridad nacional» del país.

«¡Disfruten!»: Alto cargo iraní tras el nuevo cierre de Ormuz «Irán está decidido a ejercer supervisión y control sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz hasta el fin definitivo de la guerra y la realización de una paz duradera en la región», señala el comunicado.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos clave del comercio energético global, por donde circula una parte significativa del petróleo y gas del mundo, por lo que cualquier restricción o control en la zona tiene impacto directo en los mercados internacionales.