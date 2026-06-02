“Hasta ahora no hemos encontrado evidencia”: Iván Cepeda sobre irregularidades en elección

El candidato a la presidencia que pasó a segunda vuelta se refirió nuevamente a las denuncias hechas el 31 de mayo sobre presuntas irregularidades en el proceso

Por Carlos Valencia

Iván Cepeda, candidato a la presidencia que se disputará su llegada a la Casa de Nariño con Abelardo de la Espriella, se refirió este 1 de junio a lo ocurrido durante la jornada electoral.

Respecto a lo denunciado durante su discurso tras conocerse los resultados de las elecciones, manifestó que continúa la revisión de información para constatar que la cifra de votos obtenidos sea la correcta, sin embargo, señaló que aún no han evidenciado irregularidades.

“No hemos encontrado evidencia sobre hechos que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, afirmó. No obstante, se mantuvo en que esperará a que finalice dicho trabajo de revisión.

¿Habrá debate entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda?

El candidato también se refirió a la posibilidad de un debate con Abelardo de la Espriella. Estableció algunos límites tras conocerse la respuesta del candidato en la que ponía algunas condiciones para acceder a ese espacio.

Entre otras cosas, que no sea Semana el espacio en el que se dé el debate. Señaló que deben pactarse reglas y aprovechó para designar a dos personas para “definir mínimas condiciones del debate”. Son Gabriela Parra y Gabriel Becerra.

“De una vez también se lo digo: no es acompañado de padrinos, no vamos a ir a ese debate con ayudas. Es entre él y yo, es un duelo entre él y yo. Que no busque ayudas periodísticas o con otras personas de su entorno. Que él venga solito y ahí nos entendemos claramente con relación a los temas que le interesan al país”. Fuente :Canal