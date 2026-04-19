El papa León XIV se pronuncia sobre su rifirrafe con Trump

RT.-El papa León XIV se ha pronunciado acerca de las declaraciones realizadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre su persona a lo largo de los últimos días. El pontífice ha hecho sus recientes comentarios este sábado en Camerún, donde se encuentra en viaje apostólico.

«Ha existido una narrativa que no ha sido del todo precisa, pero debido a la situación política creada cuando, el primer día del viaje, el presidente de EE.UU. hizo algunos comentarios sobre mí, gran parte de lo que se ha escrito desde entonces ha sido más bien un comentario sobre el comentario, tratando de interpretar lo que se dijo», señaló.

En este punto, indicó que, a modo de ejemplo, la charla que dio durante una reunión para orar por la paz hace dos días en el mismo país africano —en la que arremetió contra los líderes que gastan miles de millones en guerras y afirmó que el mundo está siendo «asolado por un puñado de tiranos»— la preparó dos semanas atrás, mucho antes de que Trump hablara sobre él y acerca del mensaje de paz que promueve.

«Y, sin embargo, resultó que se interpretó como si estuviera tratando de debatir con el presidente, lo cual no me conviene en absoluto», continuó. «Así que continuamos el viaje. Seguimos proclamando el mensaje del Evangelio», concluyó el sumo pontífice.

Las relaciones entre la Casa Blanca y la Santa Sede atraviesan uno de sus momentos más difíciles en medio de arremetidas directas de Trump contra el papa, oriundo de EE.UU., después de que este último expresara su preocupación por los conflictos internacionales y por las políticas migratorias, en un tono que ha sido interpretado como crítico hacia Washington.

En ese contexto, el mandatario estadounidense cuestionó la autoridad del líder de la Iglesia católica y su postura en temas de seguridad: lo calificó de «débil ante el crimen», de ser «terrible en política exterior» y lo acusó de alinearse con sectores de izquierda. Trump incluso sugirió que la elección del pontífice estuvo vinculada a su propia presidencia.

Por su parte, el papa León XIV evitó profundizar el conflicto, aunque reafirmó su postura en favor de la paz. «Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra», expresó, al insistir en la necesidad de promover el diálogo y las soluciones multilaterales.

Además, indicó que no quiere entrar en una discusión con el inquilino de la Casa Blanca y añadió que no cree «que el mensaje del Evangelio deba ser malinterpretado como lo están haciendo algunas personas».

En la reacción internacional, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, condenó los «insultos» de Trump al papa León XIV y los calificó de «inaceptables». También defendieron al pontífice el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien afirmó que el sumo pontífice «siembra la paz», y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que consideró «correcto y normal» que el papa «pida la paz y condene toda forma de guerra».