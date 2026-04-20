El periodismo, los activismos y la filosofía se darán cita en La Feria Internacional del Libro de Bogotá

· FILBo 2026 se realizará del 21 de abril al 4 de mayo con India como País Invitado de Honor.

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Bogotá, Colombia: La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), organizada por Corferias y la Cámara Colombiana del Libro, celebrará su edición número 38 del 21 de abril al 4 de mayo, con la India como País Invitado de Honor. Bajo el lema “Escucharnos es leernos”, esta versión propone una reflexión sobre la importancia del sosiego, la calma y el silencio como caminos para comprender la vida y fortalecer el diálogo social. En ese contexto, la programación reunirá autores, periodistas, pensadores y líderes sociales cuyas obras abordan estas temáticas desde distintas perspectivas.

La delegación de la India incluirá 35 autores, 3.000 títulos, más de 100 eventos, siete exposiciones y presentaciones artísticas, 75 conferencistas y la proyección de más de 30 películas y documentales. Su presencia será en el Pabellón 4 de Corferias: un espacio cuidadosamente diseñado bajo el lema de ‘Ven, lee y explora la India’, recrea la riqueza y diversidad cultural del país asiático, con experiencias que pretenden seducir a todos los visitantes.

Según el embajador de la India en Colombia, Shri Vanlalhuma, “nuestra participación contará con la presencia de una delegación de distinguidos autores, pensadores y profesionales, quienes compartirán con las audiencias colombianas por medio de diálogos, discusiones y reflexiones, porque la literatura, en su centro, se trata de construir puentes para unir a las personas”.

Además, entre los invitados más destacados a la feria se encuentra el reconocido periodista estadounidense Martin Baron, ex editor de The Boston Globe y The Washington Post, ganador del Premio Pulitzer en 18 ocasiones junto con sus equipos de trabajo. Baron es ampliamente conocido por liderar la investigación que reveló los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica en Boston, trabajo que inspiró la película Spotlight, ganadora del Óscar en 2016.

La feria también abrirá espacios para el activismo ambiental y las voces indígenas con la presencia de Nemonte Nenquimo, líder ecuatoriana de la nación Huaorani y reconocida defensora de la Amazonía. Su labor en la protección del territorio ancestral y en la lucha contra las exploraciones petroleras le ha valido importantes reconocimientos internacionales, como el Premio Medioambiental Goldman y el galardón Campeones de la Tierra de Naciones Unidas.

En el campo del pensamiento filosófico, la FILBo contará con la participación del británico John Sellars, autor de libros como Lecciones de estoicismo y Lecciones de epicureísmo, mediante los cuales acerca al público contemporáneo a las ideas de la filosofía clásica. Profesor en instituciones como Royal Holloway y King’s College de Londres, Sellars también es miembro fundador de la iniciativa Modern Stoicism, dedicada a aplicar enseñanzas antiguas a los desafíos actuales.

La feria contará también con la participación de una delegación de escritores dominicanos. Con esta programación, la FILBo 2026 reafirma su papel como uno de los eventos culturales más importantes de América Latina, al reunir voces diversas que invitan a pensar el presente desde la literatura, el periodismo, la filosofía, el activismo y la memoria colectiva.