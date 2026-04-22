Fiscales de Santo Domingo Este y Norte realizan encuentro de coordinación

Por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Los fiscales de Santo Domingo Este y Norte realizaron una reunión de trabajo en la que trataron, junto a los responsables administrativos, los lineamientos estratégicos para el fortalecimiento institucional.

El encuentro, encabezado por el fiscal titular Milcíades Guzmán Leonardo, tuvo como objetivo unificar criterios operativos que refuercen los principios de gestión y servicio, en cumplimiento de la visión, misión y valores del Ministerio Público que encabeza la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.

El titular de la Fiscalía destacó la ejecución del Plan Estratégico Institucional 2026-2029, el cual contempla una transformación técnico-científica.

En este contexto, exhortó al personal a mantenerse actualizado en nuevas tecnologías, particularmente en inteligencia artificial (IA), como una herramienta crucial para la labor fiscal y para contrarrestar la ciberdelincuencia.

Asimismo, informó sobre la implementación de una reorganización interna orientada a optimizar la atención al público, garantizando un servicio más ágil y eficiente.

En materia de prevención del delito, abordó la reactivación de la agenda preventiva y del programa “Fiscales a las Escuelas”, junto con la reanudación de los encuentros comunitarios y la integración de los fiscales comunitarios en sus respectivos sectores.

Durante la reunión se abordaron otros temas de la agenda institucional, entre los que se incluyen el funcionamiento de la fuerza de tarea y su impacto en el trabajo del Ministerio Público.

La coordinación con la Policía Nacional y demás agencias de seguridad, el progreso del catastro penitenciario y del registro de firmas con datos biométricos, la gestión de personas detenidas en operativos y el control de legalidad y los protocolos de comunicación oportuna para casos sensibles o de alto impacto público.

También, los procedimientos de notificación y coordinación formal en casos que involucren a personas extranjeras y la activación de mecanismos de cooperación internacional, incluyendo Eurojust, para investigaciones de alcance transnacional y equipos conjuntos de investigación.

Guzmán Leonardo recordó que la eficiencia institucional, la ética, la coordinación y la apropiación tecnológica son pilares esenciales para la modernización y el mantenimiento del acercamiento del Ministerio Público a la ciudadanía.