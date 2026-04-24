Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).– Al acoger la solicitud del Ministerio Público, un tribunal de Santo Domingo Este impuso una condena de 20 años de prisión a un hombre que mató a otro en Sabana Perdida, de Santo Domingo Norte, el 5 de agosto de 2024.

José Andrés Rodríguez Castro fue procesado por el homicidio de Juan Antonio Solano Betances.

Los fiscales Eveyn Peña y Jesús Manuel Núñez explicaron que el procesado violó los artículos 295, 296, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, sobre homicidio voluntario, así como los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, sobre el control de armas, municiones y materiales relacionados.

La acción criminal se produjo en la calle A, del residencial Elio Franco, en Sabana Perdida, mientras la víctima se dirigía a su residencia en compañía de una hermana, momento en el que el procesado lo atacó por la espalda, propinándole varios golpes hasta dejarlo aturdido.

Con la víctima aún tirada en el pavimento, y tras agredir a la hermana que infructuosamente intentó auxiliarla, Rodríguez Castro se dirigió a su vivienda, de donde regresó con un machete, con el cual continuó la agresión, causando heridas cortopenetrantes que terminaron provocando la muerte de Solano Betances.

Los hechos quedaron grabados por cámaras de seguridad de los vecinos de la zona y fueron levantados legalmente y presentados ante el tribunal como parte de las pruebas aportadas en el proceso por el Ministerio Público.

Por decisión de los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, del Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, la condena deberá ser cumplida por Rodríguez Castro en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.